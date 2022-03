"Love Island 5": Widzowie oburzeni wynikami głosowania! "Przecież wszyscy głosowali na Ankę i Konrada"

Fani "Love Island" ostro komentują wyniki ostatniego głosowania, podczas którego widzowie mieli wskazać, która para ma najmniejsze szanse na miłość. Niestety, w ostatnim odcinku programu okazało się, że widzowie nie widzą wspólnej przyszłości Oli i Dawida i to właśnie oni musieli pożegnać się z "Love Island". Internauci są zszokowani takim obrotem spraw i wskazują, kto ich zdaniem powinien zniknąć z randkowego show. Ola i Dawid odpadli z "Love Island" Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wielki finał czwartej edycji "Love Island", a to oznacza, że przed nami jeszcze tylko trzy odcinki wielkiego hitu Polsatu. W minioną środę z programem musiała pożegnać się jedna z par, która z pewnością nie będzie już walczyć o zwycięstwo. O tym, kto odpadnie z programu decydowali widzowie, którzy mieli wskazać parę z najmniejszą szansą na miłość. Niestety, w ostatnim odcinku "Love Island" okazało się, że zdaniem widzów z "Love Island" muszą odejść Ola i Dawid. Zobacz także: "Love Island 4": Alex wbija Jurkowi kolejną szpilę! Żałuje, że z nim zerwała?! Taki wynik głosowania oburzył internautów. Po emisji ostatniego odcinka "Love Island" pojawiło się mnóstwo wpisów, w których fani piszą wprost, że to... Paulina i Andrzej powinni odpaść z programu. Internauci nie ukrywają, że nie wyobrażają sobie akurat tej pary w finale. - Nie ta para odpadła😢 - Szoook, dla mnie to byli murowani faworyci do finału. - Ja pitooole tylko nie w finale Anszej i #niewiem🙄🙄 - Najbardziej kolorowy ptak tej edycji odpadł:/ powieje nudą...Zamiast Paulinka i Andrzejek do domu to ich do kryjówki na siłę wysyłają:p ech - jakim cudem Paulina ciagle sie...