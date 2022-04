"Love Island 5": Uczestnicy imprezują razem w Zakopanem. "Gruby zlot absolwentów"

"Love Island" wciąż się rozkręca. Uczestnicy coraz mocnej zaczynają walczyć o swoje relacje tuż po tym, gdy odpadły dwie pierwsze pary. Wszyscy mieszkańcy domu miłości zauważyli, że program opuściły osoby najbardziej zamknięte i na relacje i bliskość, z tego powodu odpadła Ola i Jerry oraz Dawid i Aleksandra. A wcześniej Natasza i Daniel. Jak się okazuje, miłosna przygoda przed kamerami rozpoczęła nowe relacje, a rąbka tajemnicy uchyliła Natasza, która opublikowała zdjęcia i nagranie ze wspólnej imprezy. Czyżby byli uczestnicy "Love Island 3"połączyli się w nowe pary? "Love Island" - nowa para Natasha i Jerry? Wszyscy, którzy odpadli z trzeciej edycji "Love Island" spotkali się, by poimprezować w jednym z hoteli. Na nagraniach widać, że świetnie się ze sobą czują, dobrze się bawią! Mimo że Natasha nie miała okazji poznać nowego chłopaka na wyspie Jeremiasza, widać, że w Polsce złapała z nim super kontakt. Uczestniczka wstawiła nawet urocze zdjęcie, na którym uśmiechnięta, przytula się do Jerry'ego. Z kolei Jerry opublikował wspólne zdjęcie z wymownym podpisem: "przeparowanko". Czy to możliwe, że między nimi coś się pojawiło? Przypomnijmy, że zanim Jerry i Ola usłyszeli decyzję widzów i opuścili wyspę miłości, odbyli bardzo romantyczną randkę, która mogła się okazać początkiem czegoś więcej. Na nagraniach Natashy widać jednak, że Jerry i Ola nie siedzą zbyt blisko siebie. Na relacjach, jakie umieszczają byli uczestnicy widać, że dużo się uśmiechają i nie jest im żal końca tej przygody, dodatkowo można stwierdzić, że faktycznie się zaprzyjaźnili i chcą spędzać razem czas, jednak z pewnym wyjątkiem. Zabrakło Daniela. Czy to możliwe, że powodem jego nieobecności było to, co wygadywała na niego Natasha...