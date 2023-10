Włodek i Ania cieszą się swoją miłością po "Love Island" ale ich wspólna droga nie była taka cukierkowa, jak mogłoby się to wydawać. Uczestniczka początkowo nie wiedziała czego konkretnie chce i postanowiła udział w programie wycisnąć jak cytrynę. Fanom wydawało się, że bawi się uczuciami Włodka. Zapytaliśmy uczestnika, co sadzi o tym, że "Ania zwodziła go" w "Love Island".

Reklama

"Love Island 5": Włodek o zachowaniu Ani w programie

Ania i Włodek z "Love Island" myślą już o wspólnym zamieszkaniu. Chociaż mało kto dawał im szansę, to właśnie oni nie widzą poza sobą świata po powrocie do Polski. Włodek był gotowy pomóc Ani zmierzyć się z hejtem po wyjściu z programu. Okazało się jednak, że uczestniczka poradziła sobie z tym doskonale. Włodek nie ukrywał, że jest dumny z Ani. Przy okazji podpytaliśmy go o to, jak ocenia zachowanie partnerki, które właśnie naraziło ją na wcześniej wspomnianą krytykę. Włodek z "Love Island" w rozmowie z Party.pl wyznał, że doskonale rozumiał niepewność Ani, a najważniejsze dla niego jest to, że w końcu zrozumiała, że naprawdę coś do niego poczuła:

Miała te swoje domniemania, raz tu raz tu jak to kobieta. Kto się nie myli?

To zarzucenie, że "Ania mnie zwodziła"? Nie wiem. Ona kierowała się też uczuciami. Może zagubiła się w tym wszystkim ale na szczęście odnalazła drogę z powrotem. Każdy z nas ma swoje zawahania.

Co jeszcze powiedział na temat Ani?

Reklama

Zobacz także: "Love Island": Konrad zdradził powody rozstania z Oliwią! Opublikował mocny komentarz