"Love Island": Caroline zszokowana zachowaniem Kuby, a fani miażdżą Roksanę! 

W "Love Island" kolejne mocne wejście do programu! Dopiero co poznaliśmy przystojnego Piotra Jakimczuka, który rozgrzał uczestniczki do czerwoności, a teraz to panowie oszaleli na punkcie seksbomby, która właśnie dołączyła do show! Poznajcie piękną blondynkę o imieniu Caroline. Dziewczyna zachwyca swoją urodą, a my mamy jej gorące zdjęcia. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Love Island": Nowy uczestnik rozgrzał dziewczyny do czerwoności! Kim jest Piotr Jakimczuk? Tylko spójrzcie na jego gorące zdjęcia "Love Island": Caroline Juchniewicz to nowa uczestniczka. Dziewczyna jest prawdziwą seksbombą! Caroline to dziewczyna, która zdecydowanie może nieźle namieszać w 3. edycji "Love Island". Piękna, seksowna blondynka szybko oczarowała panów, a ich reakcja na jej wejście świadczy o tym, że pozostałe Wyspiarki mogą czuć się zagrożone. Hi everyone! Jestem Caroline. Przyjechałam tutaj z Kanady. Wszyscy mi mówią, że mam taki "bad bi*ch look". I nie muszę o tym mówić, bo jest widoczny - przedstawiła się Caroline. Caroline zrobiła mocne wejście i namiętnym pocałunkiem powitała każdego z męskich uczestników programu. To zrobiło na panach wielkie wrażenie, które długo ich nie opuszczało. Po minach dziewczyn było widać, że czują się mocno zagrożone... Szybko okazało się, że nie bez powodu. Caroline od razu zmieniła szyki uczestników i wygląda na to, że skradła już uwagę Mateusza. Aleksandra nie będzie zadowolona, bo to ona może stać się singielką! Caroline nieźle namieszała, odkąd tylko pojawiła się w rajskim domu! Caroline jest niezaprzeczalnie piękną kobietą, a w mediach społecznościowych, kusi swoimi kobiecymi wdziękami. Tylko spójrzcie na jej gorące fotki! ...