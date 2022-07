Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się po prawie rocznym związku, co odbiło się w mediach głośnym echem. Para, tuż po rozstaniu, nadal spędzała ze sobą czas, za sprawą udziału w "Tańcu z gwiazdami ". Treningi były dla nich trudne, ale tancerka wielokrotnie podkreślała, że chcą zachować pełny profesjonalizm. Tak też się stało. Widzowie zdecydowali jednak, że para odpada z programu. P o tych wydarzeniach Mikołaj Jędruszczak zdecydował, że na jakiś czas znika z mediów społecznościowych, a Sylwia podziękowała za ogromne wsparcie swoim obserwatorom. Teraz zwyciężczyni pierwszej edycji " Love Island " gościnnie pojawiła się w nowej edycji programu i widać, że zmiana otoczenia doskonale na nią wpłynęła. Zauważył to też Mikołaj Jędruszczak, który dosyć krytycznie odniósł się do 'wakacyjnych" zdjęć byłej partnerki... Zobaczcie, co napisał! Sylwia Madeńska gościem w "Love Island"! Reakcja Mikołaja Sylwia Madeńska opublikowała na Instagramie swoje gorące zdjęcie w bikini i napisała, że korzysta ze słonecznej pogody: Gorące pozdrowienia z bardzo słonecznego miejsca na ziemi 🥰 !! Zaraz powrót do domu, ale staram się korzystać ile się da ☀️ - napisała Sylwia Madeńska pod gorącym zdjęciem z wakacji. Fotografię byłej już partnerki skomentował Mikołaj Jędruszczak, który jeszcze niedawno zapewniał, że na jakiś czas znika z mediów społecznościowych. Szybko doszłaś do siebie po rozstaniu. Miał to być najtrudniejszy okres w życiu dla Ciebie, ale widać trwał krótko. Bardzo się cieszę, że sobie poradziłaś i jesteś otwarta na nowe. Ja tak nie mam i ani myślę, żeby pokazywać nagie ciało na swoim profilu. Ale każdy robi to, co czuje. Miłych wakacji Wpis...