"Love Island 5": Patrycja i Mikołaj nie są razem po programie?! Uczestniczka zaskoczyła wyznaniem

Patrycja z "Love Island" opowiedziała jak układa się jej relacja z Mikołajem po programie. To, co zdradziła może zaskoczyć ich fanów.

Patrycja w "Love Island" zaryzykowała wiele, by dać szansę miłości. Po powrocie z Casa Amor zrezygnowała z relacji z Łukaszem, by móc kontynuować ją z Mikołajem. Tuż po finale internauci dopatrywali się pomiędzy nimi konfliktu. Teraz uczestniczka faktycznie przyznała, że... nie są parą! Czy to koniec związku kolejnej pary w programie?! Zobaczcie, co napisała Patrycja.

"Love Island 5": Patrycja nie jest w związku z Mikołajem?!

Po powrocie z planu "Love Island" nie przetrwało sporo par. Konrad ogłosił rozstanie z Oliwią z "Love Island". Swój związek zakończyli także Ola i Piotr z "Love Island". Czyżby do tego grona miała dołączyć kolejna para? Widzowie mieli wrażenie, że Patrycja i Mikołaj pokłócili się tuż po finale, co według nich było widoczne podczas ich wspólnego wywiadu. Bardzo szybko okazało się, że to złudne spostrzeżenia, a para czuje się w swoim towarzystwie doskonale.

Patrycja przyznała jednak, że nie jest w oficjalnej parze z Mikołajem, jednocześnie uspokoiła fanów, zapewniając że jej relacja z uczestnikiem ma się coraz lepiej. Patrycja i Mikołaj z "Love Island" postanowili dać sobie więcej czasu na swobodne poznawanie, nim zdecydują się tworzyć związek:

Spotykamy się i rozmawiamy cały czas. Nie byliśmy w oficjalnej parze w programie i teraz też nie jesteśmy. Zobaczymy co czas pokaże, na ten moment kontynuujemy to, co zaczęliśmy w programie i nic się nie zmieniło. Jesteśmy bardzo szczęśliwi jak wygląda nasza relacja teraz :) Jest nawet lepiej niż na Love Island!

"Love Island": Fani mają żal do Patrycji, że wybrała Mikołaja

Niektórzy fani nie wierzą jednak w relację Patrycji i Mikołaja po "Love Island". Nie mogą zapomnieć jej w duecie z Lukasem. Patrycja załamała serce Łukaszowi po Casa Amor w "Love Island". Internauci uważają, że gdyby nie zdecydowała się na zmianę partnera z łatwością wygrałaby program.

- Jakbyś była w finale z Lukasem to byście wygrali. Ludzie was kochali, szkoda, że go zostawiłaś.

- Aha czyli dla was byłoby lepiej, żebym udawała i ciągnęła to wszystko do wygranej? Miałam po programie powiedzieć mu, że to jednak nie to? Żeby się bardziej zaangażował jeszcze? Błagam was...

Patrycja ma żal, że internautom tak łatwo przychodzi ocenianie jej byłej relacji z Łukaszem. Przyznała, że przed wyjazdem do Casa Amor mocno się pokłócili, jednak ten fragment nie został wyemitowany w programie. Postanowiła iść za głosem serca i dać szansę prawdziwej miłości. Poczuła coś do Mikołaja i nie zamierzała dawać Łukaszowi złudnej nadziei.

Nie zależało mi na tej wygranej, w tym programie wygrywa się ważniejsze wartości niż pieniądze - dodała zrezygnowana.

Kibicujecie Patrycji i Mikołajowi po "Love Island"?