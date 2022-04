"Love Island 5" Oliwia o rozstaniu z Konradem: "Gdybym wiedziała, że zakończy to się tak szybko..."

Oliwia i Konrad byli, zdaniem widzów, najmocniejszą parą 5. edycji "Love Island". Gdyby uczestnicy programu ich nie wyeliminowali, prawdopodobnie to oni konkurowaliby z Josie i Kubą o główną nagrodę show. Jak to się stało, że zaledwie po dwóch tygodniach związek tych dwojga to przeszłość? Konrad nie ukrywa swojego smutku, a Oliwia... wściekłości. Uczestniczka żałuje swojej relacji z Konradem?

"Love Island 5": Oliwia i Konrad już nie są razem. Oliwia nie kryje żalu

Oliwia i Konrad byli parą dość kontrowersyjną, ale zdaniem widzów pasowali do siebie. Co prawda ogromna zazdrość Konrada o Oliwię była dla widzów toksyczna, ale mimo wszystko kibicowali tej dwójce. Po tym, jak Oliwia i Konrad odpadli z programu, bo zostali wyeliminowani przez resztę mieszkańców wyspy miłości, zapewnili, że chcą stworzyć silną relację. Na Instagramie pojawiały się ich wspólne zdjęcia, nagrania, a nawet oświadczenia Oliwii i Konrada o poważnym związku. Sielanka potrwała zaledwie dwa tygodnie. Konrad i Oliwia rozstali się, o czym poinformował uczestnik, wyczerpująco opowiadając o tym, jak bardzo para do siebie nie pasowała.

Pod wspólnym zdjęciem pary na profilu Oliwii zaraz zaroiło się więc od ironicznych komentarzy. Jedna z fanek ostro skrytykowała Konrada i sprowokowała w ten sposób do odpowiedzi, Oliwię:

- Żadne zaskoczenie z rozstaniem. Konrad pousuwał już wspólne zdjęcia, wydał oświadczenie i potrzebuje czasu na dojście do siebie. Po co w ogóle medialnie afiszować się szczęśliwym związkiem, jeżeli po dwóch tygodniach temat jest skończony. Każdy taki dorosły, tyle w życiu przeszedł, a w sieci zachowuje się jak rozkapryszone dziecko - ostro skrytykowała Konrada jednak z internautek. - Też tak uważam. Gdybym wiedziała, że zakończy to się tak szybko i to w takim stylu... Nie wstawiałabym żadnego zdjęcia i darowałabym sobie te opisy - przyznała Oliwia.

Oliwia faktycznie zdaje się mieć dystans do całej sprawy. W dniu, gdy Konrad ze smutną miną wygłaszał oświadczenie o rozstaniu, ona pracowała i nagrywała zabawne filmiki na TikToka. Co więcej, na swoim profilu nie odniosła się do słów byłego już partnera, jedynie odpowiadała na niektóre komentarze fanów.

Z oświadczenia Konrada wynika, że to on podjął decyzję o rozstaniu, to dlatego Oliwia "żałuje" rzuconych słów na wiatr, którymi dotąd opisywała swoją nową relację.

Fani zastanawiają się teraz, czy gdyby Oliwia w Casa Amor podjęła inną decyzję i została w relacji z Piotrem, nie byłaby właśnie w szczęśliwym związku. W końcu to zawahanie z Piotrem sprawiło, że dziewczyny na wyspie miłości stwierdziły, że Oliwia udaje i wcale nie jest zakochana w Konradzie tak, jak mówi. A może rozstanie Oliwii i Konrada jest chwilową decyzją i para jeszcze do siebie wróci? Jak myślicie?