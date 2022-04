"Love Island": z programem żegnają się Oliwka i Konrad! "Mam nadzieję, że to Prima Aprilis"

Maciek w ostatnim odcinku "Love Island 3" mocno zapracował sobie na nieprzychylność widzów. Już wczorajszy dzień na wyspie miłości skończył się nieprzyjemną wymianą zdań, a to dopiero początek. Maciek zdążył odbyć kilka rozmów z Laurą, z czego jedna skończyła się łzami, a druga spowodowała, że Laura musiała po prostu wyjść... Co takiego Maciej jej powiedział? "Love Island 3": Maciek atakuje Laurę! Maciej cały dzień był wobec Laury roszczeniowy. Oczekiwał, żeby Laura wychodziła z większą inicjatywą, dbała, by nie siedział samotny i rozwijała ich wspólną znajomość. Laura twierdziła za to, że to ona zabiega o Maćka bardziej niż on, dziwiła się więc, dlaczego ma pretensje. Wygląda na to, że Maciek bardzo chce zostać w show i czuje presję czasu. Zależy mu, żeby relacje budować szybko, bo nie ma czasu na powolne poznawanie się. Jego zachowanie budzi więc wątpliwości widzów, którzy zastanawiają się, czy faktycznie szuka miłości, czy zależy mu, by dotrzeć do finału. Najpierw zwrócił więc uwagę Laurze, że "nie jest tu na kolonii z koleżankami" i że "nie ma pary", czym doprowadził ją do łez. Później Laura przyznała, że słowa Maćka zabolały ją do tego stopnia, że miała w planach nawet się spakować... Niestety, wygląda na to, że to wyznanie w żaden sposób nie wzruszyło Macieja, który szedł w zaparte i zarzucał Laurze brak uwagi, a nawet ponownie przypomniał jej, że zegar tyka i nie wiadomo, ile jeszcze będzie w programie: Jeśli chcesz ze mną rozmawiać jak dorosły człowiek, to poukładaj sobie wszystko i ze mną porozmawiaj. To nie musi być dzisiaj, to może być nawet za trzy dni! - zachęcała Laura. Myślisz, że ja mam te trzy dni? Myślisz, że Ty masz te trzy dni? - zapytał Maciek. Te słowa...