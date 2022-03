Kilka dni przed wielkim finałem "Love Island" z programem pożegnała się kolejna para. Tym razem to widzowie musieli zdecydować, która relacja ich zdaniem nie ma szansy przetrwać. Kogo wskazali w głosowaniu? Decyzja fanów randkowego show doprowadziła pozostałych uczestników do łez. Sprawdźcie, kto musiał opuścić willę miłości! Kolejna para odeszła z "Love Island" Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wielki finał czwartej edycji "Love Island". Do tej pory w programie było sześć par: Magda i Wiktor, Laura i Arek, Paulina i Andrzej, Ola i Dawid, Alex i Jurek oraz Aleksandra i Adrian. Niestety, teraz z programem musiała pożegnać jedna para. Decyzją fanów "Love Island" to Arek i Laura mają najmniejsze szanse na prawdziwą miłość i to właśnie oni odpadli z programu! Zobacz także: "Love Island": Laura kiedyś była brunetką! Na starych zdjęciach jest nie do poznania! Decyzja widzów zasmuciła pozostałych uczestników programu. Alex nie potrafiła ukryć łez, kiedy Karolina Gilon ogłosiła, że to Laura i Arek odchodzą z "Love Island". Arek i Laura odpadli z "Love Island" Arek dołączył do randkowego show tuż po rozpoczęciu czwartej edycji. Początkowo fani programu bardzo polubili przystojnego uczestnika, który zauroczył się Andzią i stworzył z nią parę. Arek zaangażował się w związek z piękną brunetką i często mówił o planach na wspólną przyszłość. Niestety, zbyt szybkie tempo wyraźnie przeraziło Andzię, która postanowiła rozstać się ze swoim partnerem. Arek był załamany, a fani "Love Island" stanęli w jego obronie i ostro krytykowali Andzię. Wydawało się, że Arek chce odejść z programu , ale kiedy w willi pojawiła się Aleksandra, zmienił zdanie i zdecydował się na...