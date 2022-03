"Love Island 5": Kamila wbija szpilę Julii i Oliwii: "Smutno, że dziewczyny zrobiły taką intrygę"

Wygląda na to, że relacja Ani i Włodka przestaje być cukierkowa. Fani "Love Island" po ostatnim odcinku zmienili chyba zdanie o Włodku, który jeszcze do niedawna miał szansę zostać okrzyknięty najsympatyczniejszym uczestnikiem 5. edycji. Jednak jego ostatnie zachowanie względem Ani, o co zresztą zrobiła mu awanturę, dało wiele do życzenia. Fani show są zszokowani: Normalna kobieta sobie nie pozwoli na takie coś i koniec! Włodek to burak i tyle - pisali w sieci. Czym Włodek podpadł aż tak bardzo? "Love Island 5": Fani krytykują zachowanie Włodka wobec Ani Po tym, jak z "Love Island" odpadło aż dwoje uczestników , mieszkańcy willi zdali sobie sprawę, jakie znaczenie może mieć sympatia widzów. W końcu to oni zdecydowali o tym, że Kamila i Radek musieli pożegnać się ze słoneczną Hiszpanią i dalszą szansą na obecność w programie. Ostatnio fani krytykowali Kamilę po awanturze z Michałem, a także nie szczędzili krytyki Oliwii i Konradowi po ich zachowaniu w "Love Island". Tym razem jednak widzom naraził się Włodek. To wszystko z powodu jego ostrej wymiany zdań z Anią, podczas której uczestniczka była oburzona jedną z jego odzywek. Włodek miał zasugerować jej, że powinna "zluzować du*ę". Ania wygarnęła partnerowi, że nie życzy sobie, by odzywał się do niej w tej sposób nawet jeśli nie miał nic złego na myśli. Podobnego zdania są internauci, którzy nie szczędzą mu krytyki: - Włodek, nie obrażając wieśniaka, tak się zachowuje, miałam takie zdanie od początku a sytuacja z Anią tylko mnie w tym upewniła. I to jego ruszanie cyckami 🤦🤮 żenujące. Ta cała akcja z Włodkiem może dać Ani pretekst do zamknięcia tej relacji i stworzenia jej z kimś innym i myślę że tak to się zakończy. - Też mam takie samo...