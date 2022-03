"Love Island": Uczestniczki zaatakowały Julię! Fani: "Boże, jakie to było toksyczne"

To był zdecydowanie jeden z najbardziej emocjonujących odcinków 5. edycji "Love Island", a rozmowa Oliwii, Ani, Roksany i Julii nie umknęła uwadze fanów. Widzowie są zszokowani postawą dziewczyn, które zarzuciły Julii, że w programie jest tylko dla sławy i popularności. Fani nie zostawili suchej nitki w szczególności na Ani, która była prowodyrką całej sytuacji!

"Love Island" 5": Widzowie ostro o zarzutach dziewczyn w kierunku Julii! "Po trupach do celu"

Choć 5. edycja "Love Island" tak naprawdę dopiero się zaczęła, to już doszło do poważnego spięcia pomiędzy uczestniczkami! Ani i Roksanie nie podoba się zachowanie Julii na "Wyspie miłości" i swoimi informacjami postanowiły podzielić się również z Oliwią. Dziewczyny wyjawiły, co usłyszały wcześniej od Radka - chłopak, który już nie jest w show miał rzekomo powiedzieć Ani, że Julia zgłosiła się do programu tylko po to, aby zyskać popularność i tak naprawdę nie zależy jej na budowaniu relacji. Zaskoczona Oliwia nie wiedziała co powiedzieć i postanowiła skonfrontować te wieści z główną zainteresowaną. No i się zaczęło...

Wyraźnie zdenerwowana Julia oczywiście wyparła się tych słów. Tłumaczyła dziewczynom, że naprawdę przyszła tu po uczucie, a ciągła zmiana partnerów wynika z tego, że po prostu wciąż szuka tego idealnego mężczyzny. Wygląda na to, że w szczególności Ania niezbyt uwierzyła w deklaracje Julii. Z kolei Julia po rozmowie z dziewczynami stwierdziła nawet, że nie chce już być na "Wyspie Miłości"!

Fanów "Love Island" mocno rozemocjonował ten wątek i postanowili wyrazić swoją opinię na temat. Głównie dostało się Ani, która przecież sama już kilka razy zmieniała partnera.

- Porażka te dziewczyny… po trupach do celu - Anka ciśnie Julce, a sama się nie może zdecydować… przyganiał kocioł garnkowi 😉 - Szkoda, że teraz mówi o Radku jak go nie ma. Ciekawe czemu.. 🤔 - Ania mówi o Julce, że zmienia partnerów ;o a sama nic lepsza... Ania trochę żmijowato się zachowuje. Ania do domu - Boże jakie to było toksyczne xd Intrygantki aż nie wierze 🤯 - piszą fani.

A Wy, co myślicie o tej sytuacji? Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy to fani "Love Island 5" krytykują w szczególności Anię! Myślicie, że sytuacja na "Wyspie Miłości" będzie teraz napięta?