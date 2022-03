W 5. edycji "Love Island" co chwila dochodzi do jakichś niespodziewanych zwrotów akcji i zaskakujących sytuacji, które mocno podkręcają emocje wśród fanów show. Jak się okazało, ostatnio nawet Dodę tak mocno zaangażowały wydarzenia na "Wyspie Miłości", że postanowiła je skomentować. A to wszystko z powodu Radka, który swoim zachowaniem mocno podpada widzom. Sprawdźcie, o co dokładnie chodzi!

"Love Island 5": Doda komentuje zachowanie Radka!

Radek dołączył do ekipy 5. edycji "Love Island" stosunkowo niedawno, jednak już zdążył sobie zapracować u fanów na miano jednego z najbardziej nielubianych uczestników! Widzowie twierdzą, że chłopak nic nie wnosi do programu i zamiast szukać miłości, ten woli skupiać się na korzystaniu z luksusów willi, w której mieszkają uczestnicy. Ponadto fani twierdzą, że w ostatnim odcinku Radek bardzo nieelegancko zachował się w stosunku do swojej obecnej partnerki Julii, z którą wyraźnie nie chciał rozmawiać podczas śniadania i wolał spędzić ten czas z kolegami, relaksując się w jacuzzi.

- Omg i ją tak zostawił... A jakie pretensje, że musiał w ogóle śniadanie jej przygotować. Radek Out. - Ten Radek to katastrofa jakaś.. - Narzekali na Roberta, a ten chociaż rozmawiał, nie uciekał. A ten Radek olewa i idzie się w lustrze przeglądać😂 - Radek do domu. Nie dość, że wygląda jak ojciec, to jeszcze zachowanie drętwe... - Radek jaki nuuuuudziarz!!! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - piszą fani.

Mat. prasowe

Wygląda na to, że te same spostrzeżenia co do Radka ma również wielka fanka "Love Island" i nasza wspaniała wokalistka - Doda! Piosenkarka pod postem dotyczącym zachowania uczestnika, postanowiła zostawić swój komentarz. Przy okazji najwyraźniej wbiła również szpilę Radosławowi Majdanowi, z którym była związana przed laty.

- Widzę, że to imię zobowiązuje jednak 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ - napisała Doda.

Komentarz Dody zebrał ponad tysiąc polubień i mnóstwo komentarzy od fanów, którzy najwyraźniej zgadzają się z Dodą!

Instagram/Love Island

A Wy, co myślicie o zachowaniu Radka? Czy rzeczywiście zasłużył sobie na aż taką krytykę ze strony fanów "Love Island" i na uszczypliwy komentarz od samej Dody? Warto podkreślić, że w minionym odcinku show widzowie mogli głosować na uczestnika i uczestniczkę, którzy powinni opuścić "Wyspę Miłości". Myślicie, że jedną z tych osób będzie właśnie Radek?