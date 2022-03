"Love Island 5" do willi wejdzie nowy uczestnik! Poznajcie Sidiki Coulbaliego

Do ekipy "Love Island 5" dołączy nowy uczestnik! Sidiki Coulibaly już przypadł do gustu widzom. W willi może się sporo zmienić po jego przybyciu!

Widzowie 5. edycji "Love Island" przecierają oczy ze zdziwienia. Na wyspie miłości dzieje się bardzo dużo, a nowi uczestnicy potrafią nieźle namieszać! Dopiero co do programu weszła czarnowłosa Roksana, a już dziś na wyspie miłości powitamy nowego uczestnika. Sidiki to pół Polak - pół Malijczyk. Uczestnik może naprawdę nieźle namieszać na Wyspie Miłości i wnieść zupełnie nową energię. Fani są tego pewni: "Niezłe tsunami zrobi uczestnikom"!

"Love Island 5" Nowy uczestnik na Wyspie Miłości: "Będzie się działo"

5. sezon miłosnego show zachęcił produkcję do eksperymentowania i zmiany dotychczasowego rytmu życia na "Love Island". Uczestnicy muszą zdawać sobie sprawę, że swoje relacje trzeba tworzyć bardzo szybko. Wszystko dlatego, że przeparowania odbywają się błyskawicznie, a do programu co chwilę wchodzą nowi uczestnicy. Jeszcze Roksana czy Radek, nowi bohaterowie programu nie bardzo wiedzą z kim mogą stworzyć parę, a tymczasem do programu wkracza już nowy uczestnik, Sidiki.

24-latek, który mieszka w Krakowie może zawrócić paniom w głowie, o czym już są przekonani widzowie!

To pierwsza edycja, w której produkcja zdecydowała się pokazywać przyszłych uczestników widzom. Fani wiedzą już na przykład, że niedługo w programie pojawi się Josie, przyjaciółka Caroline. To rozwiązanie jednym widzom się podoba, drugim nie. Jednak dzięki temu, że możemy już teraz zobaczyć, jak wygląda nowy uczestnik, fani mają swoje założenia co do tego, czy przypadnie do gustu dziewczynom na wyspie. W przypadki Sidiki tak właśnie może być!

- Niezłe Tsunami zrobi uczestnikom 😀niech się dzieje 😎 - większość lasek będzie nim zainteresowana i myślę ze nie ma się co dziwić - Oj może być ciekawie ... może konkretnie namieszać. 😊😊 - twierdzą fani.

Co więcej, nowy uczestnik przez wielu fanów został pomylony z... Jasonem Derulo! Może faktycznie nowy uczestnik jest podobny do muzyka, wielkiej gwiazdy tegorocznego Sylwestra z Dwójką?

- Myślałam że Jason Derulo 😂 - Ja też! - Totalny Jason! Pasuje mi do Julki!

A Wy, widzicie to podobieństwo?