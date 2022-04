"Love Island 5": Ania i Włodek żegnają się z programem! Ale to nie jedyna para, która odpadła 

Najnowszy odcinek " Love Island " dostarczył widzom ogromnych emocji. Wyspiarze wciąż przezywali odejście pierwszej pary - Oli i Jerry'ego , jednak decyzja widzów o wyeliminowaniu tej pary wzbudziła wśród graczy olbrzymie emocje, a nawet doprowadziła do poważnego spięcia. Według Mateusza wyrok widzów Polsatu był niesprawiedliwy, a z programu powinna odpaść zupełnie inna para. Ostra awantura w "Love Island 3". Z gry odpadła kolejna para Usunięcie z randkowego hitu Polsatu Oli i Jerry'ego wywołało ogromny żal u pozostałych atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Co ciekawe, w czasie, gdy mieszkańcy luksusowej willi w Hiszpanii opłakiwali odejście z z gry pierwszej pary, Mateusz postanowił głośno skomentować decyzję widów. - Mi jest szkoda tego, co się teraz stało . Jest mi szkoda, odkąd tylko tu się pojawiła i zobaczyłem jaką jest osobą - przyznał Mateusz. To nie było fair - dodał. - A co by było fair? Jakby kto miał odpaść? - dopytywał Piotr. Reakcja Mateusza była natychmiastowa. Chłopak zdradził, że według niego najmniejsze szanse na miłość mają Dawid i Aleksandra. Swoją tezę umotywował tym, że choć pewny siebie brunet i zjawiskowa jasnooka piękność są parą od tygodnia, to nadal śpią ze sobą odwróceni plecami. Śmiałe wywody chłopaka szybko spotkały się z oporem innych uczestników, a z pozoru niewinny komentarz doprowadził do karczemnej awantury. To jest "Love Island" i tu się mają tworzyć uczucia. A jak się mają tworzyć uczucia, jak ktoś śpi do kogoś tyłem? - wykrzykiwał Mateusz. I gdy kłótnia trwała w najlepsze w kulminacyjnym punkcie do Wyspiarzy dołączyła Karolina Gilon zapraszając ich do "kręgu ognia". To właśnie wtedy Wyspiarze wytypowali parę,...