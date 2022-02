"Love Island 4": Wiktor pozuje na ściance w samych spodenkach! Fani grzmią, a Magda go broni!

Magda i Wiktor z "Love Island" podczas live'a na Instagramie odpowiedzieli na zarzuty internautów, którzy uważają, że zwycięzcy programu tylko udają, że są w sobie zakochani. Magda i Wiktor wrócili już do Polski i mieli okazję przeczytać kilka komentarzy na swój temat. Para może liczyć na ogromne wsparcie fanów, ale w sieci nie brakuje krytycznych komentarzy. Jak komentują to Magda i Wiktor? Sprawdźcie, co powiedzieli! Magda i Wiktor z "Love Island" udają uczucia? Magda i Wiktor wzięli udział w ostatniej, czwartej edycji "Love Island". Międy uczestnikami randkowego show dośc szybko pojawiło się uczucie i razem stworzyli zgraną parę. Widzowie byli świadkami, jak między Magdą a Wiktorem rodzi się miłość, którą wyznali sobie w jednym z odcinków "Love Island". Para dotarła aż do wielkiego finału, w którym okazało się, że zajęli pierwsze miejsce i podzielili się nagrodą. Niestety, tuż po finale "Love Island" w sieci pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci twierdzili, że nie wierzą w uczucia Magdy i Wiktora. Zobacz także: "Love Island": Magda zaskoczyła wyznaniem: "Wiktor jeszcze córkę musi poznać" Magda i Wiktor mają już dość oskarżeń internautów, dlatego podczas live'a na Instagramie odpowiedzieli na zarzuty, że udają swoje uczucia! Ja nie rozumiem tych komentarzy. Ludzie, przecież to widać. Ja na siebie patrzę i aż się wstydzę tego, jak ja się na niego gapiłam w programie, bo jak nienormalna- mówiła Magda. Mi na przykład było głupio, oglądając te urywki, bo tylko urywki oglądaliśmy na Instagramie, jak ja na początku naokoło o uczuciach gadałem, bałem się powiedzieć to. Później, jak już powiedziałem "kocham...