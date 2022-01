"Love Island 4": Magda i Wiktor odpowiedzieli na najbardziej intymne pytanie fana! 

Magda i Wiktor to zdecydowanie najbardziej niezwykła para miłosnego show "Love Island". Zakochani co prawda nie byli ze sobą od samego początku programu, ale kiedy po raz pierwszy stworzyli parę, pozostali nią do dziś. Magda i Wiktor nie mogą jednak narzekać na brak zainteresowania ich relacją i wciąż są zasypywani pytaniami przez fanów, a niektóre z nich są naprawdę intymne... Zakochanym to jednak nie przeszkadza, ujawnili coś, o czym widzowie nie mieli pojęcia!

"Love Island 4": Maga i Wiktor uprawiali seks przed kamerami? Teraz ujawnili prawdę

Sukces miłosnego show Polsatu "Love Island" tkwi przede wszystkim w nieprzewidywalności, jaka ma miejsce w relacjach mieszkańców willi miłości. Zazdrość, walka o partnera, zauroczenie przeradzające się w niechęć lub odwrotnie, a w końcu budowanie relacji pod czujnym okiem widzów. Uczestnicy wszystkich edycji byli także bacznie obserwowani także w najbardziej intymnych sytuacjach. Do bliskości mieszkańców willi zachęcała kryjówka, do której mogły udać się najlepiej prosperujące pary. W końcu mogący być we dwoje uczestnicy nie szczędzili sobie szczerych rozmów, czułości czy bliskości, która mogła przerodzić się w seks...

Wiele par 4. edycji znalazło się w kryjówce, gdzie mogli się do siebie zbliżyć. Żadna z nich jednak nie zdecydowała się posunąć o krok dalej i przeżyć wyjątkowe wspólne chwile pod okiem kamer. Także Magda i Wiktor zapewniali, że nie zdecydowali się na to w willi. Jednak fani postanowili zapytać ich o to jeszcze raz, przy okazji innego, zaskakującego wyznania pary. Internauci byli ciekawi, czy Magda i Wiktor często się kochają. Oboje wspólne przyznali, że tak...

Podczas gry popularnej na Instagramie "Prawda-fałsz" jeden z fanów zadał to osobiste pytanie:

- Często się kochacie? Jeśli to zbyt osobiste nie odpowiadajcie - zaryzykował fan na Instagramie pary. -Prawda - odpowiedzieli tajemniczo, ale jednoznacznie!

magdalenadelichote/Instagram

Czy to oznacza, że taka namiętność miała miejsce między zakochanymi już w Hiszpanii, podczas nagrań programu? Jak się okazuje para wcale nie kłamała i na wyspie miłości naprawdę do niczego między nimi nie doszło.

magdalenadelichote/Instagram

Para przyznała także, że ma plany na przyszłość, chciałaby mieć dzieci i założyć rodzinę. Być może w planach już są oświadczyny! Między Magdą a Wiktorem narodziło się naprawdę wyjątkowe uczucie i jak sami przyznali mają nadzieję, że będzie im ono towarzyszyć już zawsze. Fani wiedzieli, że to, co jest między tą parą jest bardzo wyjątkowe! Internauci nie pomylili się także co do pary, która w 4. edycji zajęła drugie miejsce. Armando i Ola także cieszą się swoją miłością i snują plany na przyszłość. Natomiast para, w którą wierzyli najmniej, czyli Andrzej i Paulina prawdopodobnie nie przetrwała, widzowie mają na to dowody, a sami zainteresowani temu nie zaprzeczają.