"Love Island 4": Paulina wróci do Andrzeja? Uczestniczka odpowiedziała!

Wszystko wskazuje na to, że związek Pauliny i Andrzeja z "Love Island" to już przeszłość. Choć chłopak bardzo zabiegał o względy Pauliny i przyznał nawet, że się w niej zakochał, to jednak ona nie odwzajemniła tego uczucia i przez długi czas dawała mu tylko złudne nadzieje. W końcu Paulina zdecydowała się napisać list, który Andrzej otrzymał w "Casa Amor". Z jego treści jasno wynikało, że uczestniczka "Wyspy miłości" nie chce dalej kontynuować tego związku. Andrzej nie mógł powstrzymać łez... Zachowanie Pauliny odbiło się szerokim echem w sieci. Fani "Love Island" są zszokowani, że dziewczyna dawała Andrzejowi nadzieje, a teraz nie potrafiła nawet powiedzieć mu wprost, że to koniec. Takiej burzy w komentarzach chyba jeszcze nie było! Zobacz także: "Love Island 4": Widzowie wściekli na Paulinę: "On chce z nią związku, ona chce opalanka" "Love Island": Paulina zerwała z Andrzejem. W sieci burza! Paulina już jakiś czas temu została okrzyknięta przez fanów, jako najbardziej niezdecydowana uczestniczka wszystkich edycji "Love Island" . Dziewczyna próbowała już stworzyć relacje z kilkoma chłopakami z "Wyspy miłości", jednak w żadnej z nich nie czuła się pewnie. Choć oczywiście miała do tego prawdo, to jednak internauci mają jej do zarzucenia, że Paulina nie potrafi się jasno określić i ciągle zwodzi chłopaków, dając im przy tym złudne nadzieje. Zobacz także: "Love Island": Jak kiedyś wyglądała Ola Stręk? Przeszła sporą metamorfozę! Tym razem szerokim echem w sieci odbiło się jej rozstanie z Andrzejem . Jak wiadomo, aktualnie panowie przebywają w "Casa Amor" z nowymi dziewczynami, a panie pozostały w "Willi miłości", do której dołączyli nowi...