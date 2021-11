"Love Island 4": Ola pokazała, jak wyglądała przed operacją plastyczną nosa

Ola i Rafał byli jedną z najbardziej zgodnych par w " Love Island 2" . Utworzyli parę niemal na początku programu i nikt nie spodziewałby się, że ich związek po powrocie z Hiszpanii skończy się tak szybko. Uczestnik nie pozostawił złudzeń, że jego relacja z Olą to już przeszłość. Zarzucił kobiecie komercjalizację związku, mówiąc wprost: Już jesteśmy po programie i chciałbym mieć dziewczynę dla siebie a nie dla wszystkich Co na to Ola? Wygląda na to, że nie przeżyła tego rozstania lekko. Zobaczcie, co napisała w sieci. Zobacz także: "Love Island”. Rafał potwierdził plotki o rozstaniu z Olą! Padły bardzo ostre słowa Ola i Rafał z "Love Island" rozstali się. Uczestniczka jest załamana Ola i Rafał to zdobywcy trzeciego miejsca w drugim sezonie "Love Island". Fani pary bardzo szybko zorientowali się, że coś pomiędzy nimi może być nie tak, kiedy przestali publikować wspólne zdjęcia w sieci. Początkowo uczestniczka starała się uspokoić zmartwionych fanów , tłumacząc, że związek na odległość jest trudny ale jej relacja z Rafałem nie uległa pogorszeniu. Niestety, wczoraj Rafał Pietrzak ostatecznie potwierdził rozstanie z Olą Kotowską. Nie podał szczegółowych powodów rozstania, ale jednym z najważniejszych była chyba... komercjalizacja związku. Uczestnik stwierdził, że chciałby mieć więcej prywatności mimo tego, że wcześniej zdecydował się na udział w programie miłosnym i zdaje sobie sprawę, że jego sprawy sercowe interesują widzów. Wyjawił, że mają różne poglądy na ten temat z byłą partnerką, z których wynika, że Oli zależy na tym, aby związek był publiczny: Jednym z powodów, która dotyczy też bezpośrednio was to komercjalizacja związku. Ja za tym nie jestem, wybaczcie...