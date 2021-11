W drugiej edycji programu "Love Island" utworzyła się kolejna, oficjalna para! Po Oli i Rafale, przyszedł czas na Julię i Dominika. Do tej pory fani show byli pewni, że to właśnie Ola i Rafał mają największe szanse na wygraną. Teraz zaś w większości przyznają, że to jednak Julia i Dominik wyglądają na szczerą i stworzoną dla siebie parę, a ich konkurentom zarzucają fałsz. Dlaczego? Zobaczcie. Zobacz także: "Love Island 2": Rafał miesza w głowie Igorowi, bo czuje zagrożenie? Internauci nie szczędzą mu słów krytyki: "Pilnuj swoich spraw" "Love Island": Julia i Dominik zostali oficjalnie parą! Internauci są pewni - to oni wygrają show! Ola i Rafał z "Love Island 2" do tej pory uchodzili za faworytów do głównej wygranej - są ze sobą od samego początku programu i nie zaliczyli żadnego "skoku w bok". Również jako pierwsi zostali oficjalnie parą. Pozostali uczestnicy znacznie dłużej szukali swoich drugich połówek, a niektórzy nie znaleźli ich nawet do tej pory. Jednak wszystko zmieniło się, gdy Julia i Dominik postanowili dać sobie szansę. Wygląda na to, że właśnie ta para z każdym kolejnym odcinkiem zaskarbia serca coraz większej ilości fanów. Są bardzo zgodni i raczej nie mieli większych kryzysów. Ponadto właśnie oficjalnie zostali parą! Zobaczcie ten romantyczny moment. Wyświetl ten post na Instagramie. It's official! Dominik i Julia zostali parą! ❤️ #jakbymcieznalacalezycie #wparzelepiej #zakochani Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Wrz...