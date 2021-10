"Love Island 4": Ola i Dawid spotykają się po programie? "Nie mogę się doczekać..."

W programie "Love Island" czeka nas kolejna ceremonia przeparowania. Dziś decyzję będą podejmować panowie, a to oznacza, że jedna z dziewczyn będzie musiała opuścić program. W tym tygodniu działo się naprawdę dużo i wiele wskazuje na to, że układ par z pewnością ulegnie zmianie! Zobacz także: Jak dużo wiesz o nowej edycji "Love Island"? Sprawdź się w naszym quizie! "Love Island": Czas na ceremonię przeparowania! Kto tym razem pożegna się z programem? W ostatnich odcinkach programu "Love Island" byliśmy świadkami zerwania jednej z par - Igora i Oliwii. Do tej pory wydawało się, że ta dwójka świetnie się ze sobą dogaduje i w takim układzie może nawet dojść do finału. Oliwia po rozstaniu flirtuje z innymi Wyspiarzami i wygląda na to, że ma ogromne szanse u Mikołaja, który po raz kolejny chce zakończyć relację z Adą. Jednak w ostatnim odcinku okazało się, że Igor... znów chce spróbować stworzyć związek z Oliwią! Ale czy to mu się uda? Zobacz także: Kogo wybrałby Mikołaj Jędruszczak w "Love Island 2"? Sylwia Madeńska wyraźnie zawiedziona wyborem ukochanego! Kolejna relacja, która może się rozpaść to Mika i Alicja. Dziewczyna zainteresowała się nowym uczestnikiem, Kamilem. Z kolei Mika coraz bardziej wkręca się w relację z Kornelią. Najtrwalszymi parami w dalszym ciągu wydają się być Dominik i Julia oraz Ola i Rafał, ale jak wiadomo, podczas ceremonii przeparowania wszystko jest możliwe. Mieliśmy tego dowód już na samym początku, kiedy to niespodziewanie Karol wybrał na swoją partnerkę... Julię. Jakich wyborów dokonają dzisiaj panowie? Kto opuści willę? Ceremonia przeparowania rozpocznie się już dziś! Coś czujemy, że będą kolejne zwroty akcji i zaskoczenia! ...