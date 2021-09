"Love Island 4": Fani zszokowani zachowaniem Angeliki! "Ale podła zagrywka"

Kilka dni temu Bruno z "Love Island" zgolił dla Angeliki brodę, a w minionym odcinku to właśnie ona przyczyniła się do tego, że chłopak odpadł z show! Internauci nie mogą wybaczyć jej tego zagrania.

W minionym odcinku "Love Island" musieliśmy pożegnać aż dwójkę uczestników. Los Wyspiarzy tym razem był po połowie w rękach widzów i bohaterów czwartej edycji show. Uczestnicy z najmniejszą liczbą głosów od fanów programu musieli stanąć przed grupą, która miała za zadanie wytypować jedną dziewczynę i jednego chłopaka, którzy opuszczą "Wyspę Miłości". Ostatecznie wybór padł na Monikę i Brunona.

Do odpadnięcia Brunona przyczyniła się w dużej mierze Angelika, z którą chłopak był w parze. Internauci nie mogą zrozumieć jej zagrania i nie szczędzą jej ostrych komentarzy! Zobaczcie, co piszą!

"Love Island": Internauci gorzko o zachowaniu Angeliki

Czwarta edycja "Love Island" dostarcza widzom wielu emocji i obfituje w zaskakujące zwroty akcji. W minionym odcinku randkowego show Polsatu mogliśmy się o tym przekonać po raz kolejny. To był naprawdę ciężki wieczór dla Islandersów, którzy musieli zadecydować, kto opuści willę. Panowie byli jednogłośni i wskazali Monikę - ich decyzja była prawdziwym ciosem dla Jędrka, który chciał budować z nią związek. Jednak jeszcze więcej emocji wzbudził wybór pań...

Wszystko za sprawą Angeliki, która jako ostatnia odsłaniała tabliczkę z imieniem uczestnika, który jej zdaniem powinien opuścić "Wyspę Miłości". Jej wybór zszokował widzów, bo dziewczyna wskazała Brunona, z którym przecież była w parze! Co więcej, to właśnie dla niej chłopak całkiem niedawno zgolił swoją brodę. To zagranie Angeliki nie przeszło obojętnie obok fanów show, którzy ostro ją skrytykowali.

- Cooo Bruno?!? Serio 😢😢😢 - Co ta Angelika odwaliła to ja nie mam pytań - Ale podła zagrywka… - Angelika zachowanie poniżej pasa. - Seeerio?! Dopiero była z nim w parze i go wywaliła 😨🤯 - Co to ma być??? Jak mogła to mu zrobić - piszą fani.

Fanom naprawdę ciężko jest się pogodzić z odejściem Brunona. Choć początkowo chłopak nie wzbudził ich sympatii, to jednak z każdym odcinkiem przekonywał ich do siebie coraz bardziej. Niektórzy nawet mają nadzieje, że Bruno jeszcze wróci do "Love Island"! A wy, co sądzicie o tej sytuacji i co uważacie o zachowaniu Angeliki?