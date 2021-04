"Love Island 3": Ulubiona para widzów przechodzi do finału!

Która para jako pierwsza wejdzie do wielkiego finału "Love Island 3"? Angela i Arsen, Ania i Cezary, Caroline i Mateusz, Stella i Piotr, a może Waleria i Piotr? Decyzję podjęli widzowie randkowego reality show.

Finał 3. edycji "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a my już niebawem poznamy pierwszą parę, która zawalczy o główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych. Na Wyspie Miłości pozostało już tylko dziesięcioro graczy, którzy mają ogromną chrapkę nie tylko na sławę, ale też wielkie pieniądze. Dziś, dzięki głosom widzów, którzy od sobotniego popołudnia mogli wybierać swoich ulubieńców, jedna z gorących par przejdzie wprost do finałowego odcinka randkowego hitu Polsatu.

To jeszcze nie koniec! W niedzielnym odcinku dowiemy się, którzy uczestnicy zdaniem telewidzów nie zasłużyli na wielki finał. Już dziś dwójka Islanderów, opuści program i na dobre pożegna się z marzeniami o głównej wygranej.

Która para jako pierwsza zapewni sobie miejsce w finale "Love Island 3"? Patrząc na komentarze na oficjalnym instagramowym profilu programu, można podejrzewać, że to właśnie Ania i Cezary oraz Waleria i Piotr cieszą się największą sympatią widzów i to oni mają największe szanse na otrzymanie ich głosów, mających zaprowadzić telewizyjnych partnerów aż do wielkiego finału.

Na wyniki głosowania widzów będziemy musieli niestety poczekać aż do najnowszego odcinka "Love Island 3", który rusza w Niedzielę Wielkanocną po 22:10.

Myślicie że to właśnie Ania i Cezary oraz Waleria i Piotr mają największe szanse na wygranie programu?