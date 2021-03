"Love Island": Zarzuty Piotrka doprowadziły Walerię do płaczu! Czarne chmury nad ich związkiem?

W "Love Island" kolejna dawka wielkich emocji. Wygląda na to, że nad Wyspą Miłości zawisły czarne chmury. Dotychczas pomiędzy Walerią i Piotrkiem wszystko układało się koncertowo - aż do teraz. Chłopak poprosił swoją dziewczynę na rozmowę i urządził jej scenę zazdrości. Piotrkowi nie spodobało się pewne zachowanie Walerii, które dziewczyna najprawdopodobniej zrobiła nieświadomie.

Czy doszli do porozumienia? Zobaczcie sami!

"Love Island": Piotrek urządził Walerii scenę zazdrości!

Piotrek i Waleria już jakiś czas temu podjęli decyzję, aby oficjalnie zostać parą. Widzowie "Love Island" uwielbiają tę dwójkę za ich ogromne poczucie humoru. Do tej pory para nie zaliczyła również żadnego spięcia. Niestety, po wspólnej grze, gdzie uczestnicy szczerze odpowiadali na pytania, Piotrek zdecydował się poprosić Walerię o rozmowę.

Chłopak powiedział swojej dziewczynie, że nie podoba mu się między innymi to, w jaki sposób patrzy na... Arsena!

Nie podobają mi się pewne rzeczy w Tobie. Na przykład, że wchodzisz do pomieszczenia i patrzysz na kogoś innego i mówię tu o nowym Arsenie. Ja Ciebie obserwuję - patrzysz się, uśmiechasz, nawet na mnie nie spojrzysz. To jest słabe bardzo. Ja jestem na tym punkcie wyczulony. [...] Nie jestem zły, tylko po prostu łapię dystans, jak widzę takie rzeczy i się odsuwam - powiedział Piotrek do Walerii.

Waleria po nieprzyjemnej rozmowie z Piotrkiem nie mogła powstrzymać łez. Była wyraźnie poruszona tym, co powiedział jej partner i postanowiła wyżalić się dziewczynom. Pozostałe uczestniczki oczywiście wspierały Walerię i również nie mogły zrozumieć zachowania Piotrka. Wygląda jednak na to, że chłopak powiedział to wszystko w przypływie emocji. Para odbyła jeszcze jedną rozmowę tego wieczoru, a następnego dnia nad ulubioną parą fanów programu, znów zaświeciło słońce.

Wygląda jednak na to, że Piotrek jest naprawdę bardzo zazdrosny o Walerię! Myślicie, że to nie będzie im przeszkadzać w dalszym budowaniu relacji, a chłopak będzie już w stu procentach ufał swojej partnerce?

Mat. prasowe

Widzowie bardzo przejęli się spięciem Walerii i Piotrka, ale mają nadzieję, że to tylko jednorazowa sytuacja i pomiędzy parą dalej będzie się wszystko dobrze układać!