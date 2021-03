"Love Island 3": Stella zamieni Piotra na Cezarego?! Uczestniczki: "Nie myśl o Piotrku!" 

Stella i Piotr niemalże od początku programu tworzą parę. Co więcej, ani razu nie mieli też okazji sprawdzić, czy są w stanie stworzyć relację z kimś innym. Wspólnie spędzony czas zaowocował zacieśnieniem więzi i prawdziwym uczuciem. Widzowie na początku uwielbiali tę parę, ale czar pryskał za każdym razem, gdy między Stellą a Piotrem dochodziło do jakichkolwiek nieporozumień. Atrakcyjny brunet nie raz już pokazał, że ma silniejszy charakter i że lubi gdy Stella go przeprasza... Okazuje się, że dziwność tej relacji dostrzegają nie tylko widzowie, ale także mieszkańcy willi. Dziewczyny w końcu znalazły sposób, by powiedzieć Stelli prawdę.

"Love Island 3" Stella i Piotr nie powinni być razem? Dziewczyny radzą Stelli rozpoczęcie nowej relacji?

Nowi panowie w "Love Island" nie zrobili na dziewczynach dużego wrażenia. Choć panie zgodnie przyznały, że nowym uczestnikom randkowego show niczego nie brakuje, są jednak bardziej skłonne kontynuować swoje stare relacje, niż zaczynać nowe.

Najbardziej charakterystycznym i uśmiechniętym nowym uczestnikiem jest z pewnością Cezary, który na swoją pierwszą rozmowę wybrał dziewczynę najbardziej odpowiadającą jego typowi, czyli Stellę. Pozostałe piękności ukradkiem przyglądały się rozmowie tej pary i zgodnie przyznały, że widać było między nimi niezwykłą chemię. Dziewczyny dostrzegły także, że Stella rozkwitła przy Cezarym i w końcu dużo się uśmiecha.

Co więcej, gdy Stella zaproponowała zastanawiającej się nad partnerem, Ani, żeby wybrała Czarka, wszystkie dziewczyny zasugerowały jej, aby to ona zainteresowała się uśmiechniętym Cezarym, bo może Piotr to nie jest najlepszy wybór... Caroline przyznała, że czuje, że pomiędzy Czarkiem, a Stellą wytworzyła się dobra energia. Z kolei Angela podkreśliła, że widać między nimi iskierkę, której Stella może nie dostrzegać.

Ku zaskoczeniu wszystkich, Stella stwierdziła, że choć z Czarkiem rozmawiało się jej wyjątkowo dobrze, ponieważ łączą ich wspólne pasje, a uśmiechała się, bo był młodszy i nie wywierał na niej takiej presji, to nadal woli Piotra...

Wtedy dziewczyny, już nie wytrzymały. Caroline zasugerowała, to, co zasugerowali już Stelli widzowie nie raz, podkreślając, że Piotr odnosi się do niej zbyt ostro, albo niemiło ją komentuje. Stella była jednak nieugięta i widać, że w głowie ma tylko Piotra. Pogląd mieszkanek willi podzielili także internauci, którzy na Instagramie programu bez ogródek komentują tę rozmowę:

- Stella boi się nawet powiedzieć, że spoko się rozmawiało z innym 😂 - W końcu dziewczyny to powiedziały Stelli! 👏 - Wydaję mi się, że ona nie zrozumiała Caroline. Ona zrozumiała, że Piotr jest twardy i zdecydowany, a jej chodziło, że jest chamski i jej nie szanuje. - Dokładnie, bo jest tak zmanipulowana, żal mi jej 🥺 - Zachowanie Stelli pokazuje, jak bardzo Piotr sobie ją urobił, że dziewczyna nie chce się ewentualnie na nową relację otworzyć - Syndrom sztokholmski! - Stella psychicznie stłamszona przez Piotra... nawet boi się przyznać ze z kimś innym dobrze się czuje! - komentują fani.

Jak myślicie, czy Cezary ma w ogóle szansę zachęcić do siebie Stellę?

Stella jest pewna związku z Piotrem. Tymczasem zarówno inni gracze, jak i widzowie Polsatu wcale nie widzą tej relacji tak kolorowo, jak ona.

Zdaniem dziewczyn Stella powinna bliżej przyjrzeć się Cezaremu, który swoją drogą jest najlepiej przyjętym przez widzów nowym uczestnikiem.