"Love Island 3": Czy Stella tak skomentowała związek z Piotrem?! Opublikowała zaskakujący wpis

Stella i Piotr tworzyli zgraną parę w 3. edycji "Love Island" i wielu fanów było przekonanych, że połączyło ich trwałe i poważne uczucie. Jak jednak wiadomo, ich związek rozpadł się niedługo po powrocie do Polski. Byli partnerzy ogłosili swoją decyzję publikując nagranie na InstaStories . Nie podali jednak dokładnych przyczyn swojego rozstania. Choć od tej informacji minęło już trochę czasu, to jednak fani wciąż próbują dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy tą dwójką. Ostatnio Stella zrobiła Q&A na swoim profilu i szczerze odpowiadała na pytania od fanów. Czy zatem zdecydowała się zdradzić szczegóły na temat rozstania z Piotrem? Zobacz także: "Love Island": Stella wbija Piotrowi szpilę po rozstaniu?! Zobaczcie co zrobiła "Love Island": Stella odpowiedziała na pytania fanów dotyczące jej związku z Piotrem Stella Staniszewska to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek 3. edycji "Love Island". Uczestniczka show Polsatu dała się poznać jako osoba bardzo wrażliwa, pełna empatii i dobrego poczucia humoru. Przez cały udział w "Love Island" tworzyła związek z Piotrem, z którym kontynuowała relację jeszcze przez kilka tygodni po zakończeniu show. Ale niestety, dokładnie 22 maja, Stella i Piotr ogłosili rozstanie. [...] oboje doszliśmy do wniosku, że nie zbudujemy wspólnie przyszłości. Ale zamierzamy utrzymywać kontakt, jak normalni, dorośli ludzie ze sobą rozmawiać. I tak samo w nowych sytuacjach wspierać się i być dla siebie pomocą, jeśli to potrzebne. Więc nie będziemy się więcej rozgadywać, bo wiadomo o co chodzi - powiedzieli w swoim oświadczeniu opublikowanym na InstaStories. Choć od tej informacji upłynęło już trochę czasu, to jednak fani "Love Island" wciąż jeszcze...