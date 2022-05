Choć trzecia edycja " Love Island " dobiegła końca juz kilka miesięcy temu, o jej uczestnikach nadal jest głośno. Widzowie kontrowersyjnego show wybrali swoich ulubieńców i z zaciekawieniem śledzą ich życie. Waleria i Piotrek, Ania, Caroline i Mateusz, a także Stella to jedni z tych bohaterów Wyspy Miłości, którzy zebrali największe grono fanów. I trudno się dziwić. Co jednak słychać u Stelli? Od jej rozstania z Piotrem minął już miesiąc i kilka dni, i choć uczestnicy "Love Island 3" publikując oświadczenie stwierdzili, że więcej już nie będą wypowiadać się na temat swojej relacji, teraz na profilu dziewczyny w mediach społecznościowych pojawił się zaskakujący wpis. Czyżby Stella piła do tego, co przeżyła z Piotrem? Zaskakujący wpis Stelli z "Love Island 3" Już od pierwszych odcinków trzeciej edycji "Love Island" Stella Staniszewska zrobiła na widzach ogromne wrażenie. Fani show nie tylko komplementowali jej urodę, ale przede wszystkich zwrócili uwagę na jej charakter. Internauci oceniali Stellę jako bardzo dojrzałą kobietę o wielkim sercu i bardzo kibicowali jej w znalezieniu miłości. Niestety, choć program opuszczała razem z Piotrem, nieco ponad miesiąc od powrotu do Polski i decyzji o wspólnym zamieszkaniu, para postanowiła się rozstać. 22 maja fani "Love Island" zobaczyli nagrany przez Stellę i Piotra film. [...] oboje doszliśmy do wniosku, że nie zbudujemy wspólnie przyszłości. Ale zamierzamy utrzymywać kontakt, jak normalni, dorośli ludzie ze sobą rozmawiać. I tak samo w nowych sytuacjach wspierać się i być dla siebie pomocą, jeśli to potrzebne. Więc nie będziemy się więcej rozgadywać, bo wiadomo o co chodzi - mówili w oświadczeniu. Choć fani na każdy możliwy sposób próbowali dowiedzieć się, co...