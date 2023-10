Wielki powrót „Love Island. Wyspa miłości”. Hitowe show Polsatu i serwisu ipla.tv pojawi się już w najbliższą niedzielę, 28 lutego! Program ponownie poprowadzi Karolina Gilon. Kto tym razem zamieszka na Wyspie miłości?

"Love Island 3" - gdzie i kiedy oglądać

Po sukcesie dwóch poprzednich edycji „Love Island. Wyspa miłości” nie było innego wyjścia - uwielbiany przez widzów format powraca i to szybciej niż dotychczas! Jak zapowiada produkcja, ta edycja będzie inna niż poprzednie. Jeśli ktokolwiek myślał, że wie o Love Island wszystko i nic nie jest w stanie go zaskoczyć, niech lepiej zapnie pasy! Nowe gry, zupełnie nowe zadania dla uczestników – to zaledwie tylko część zmian, które zajdą w show!

Premierowy odcinek 3. edycji „Love Island. Wyspa miłości” wyjątkowo w niedzielę, 28 lutego, o godzinie 20:00. Emisje kolejnych odcinków show, podobnie jak w poprzedniej edycji, zaplanowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele po godzinie 22:00 na antenie Polsatu oraz o godzinie 20:00 w serwisie ipla.tv.

Czekacie? My bardzo! Zobaczcie zwiastun show powyżej!

