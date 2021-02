"Love Island": Oto uczestnicy 3. edycji show! Tak różnorodnych charakterów jeszcze nie było! 

Najpopularniejsze i najgorętsze miłosne reality-show wraca na antenę! Mowa oczywiście o programie "Love Island", który już po raz trzeci będziemy mogli oglądać w telewizji Polsat. Wielkie emocje rozpoczną się już 28 lutego, ale przedtem mamy dla Was przedsmak wrażeń. Poznajcie uczestników 3. edycji programu "Love Island"!

"Love Island": Kto tym razem zamieszka na Wyspie miłości? Poznajcie uczestników 3. edycji!

1. Piotr

Piotr to kolekcjoner marzeń, który uważa, że największy sukces jest jeszcze przed nim. A na "Wyspie Miłości" zamierza kolekcjonować nowe wrażenia!

2. Stella

Jakiś czas temu przeszła niesamowitą metamorfozę - schudła aż 18 kilogramów! Zabójczą bronią Stelli jest uwodzicielski taniec. Czym jeszcze uwiedzie mężczyzn na Wyspie Miłości?

3. Daniel

Towarzyski, zabawny, kochający sport i spontan. Do tej pory nie doświadczył w życiu żadnej porażki! Jakie mocne strony zaprezentuje w programie?

4. Ola

Ola nie uznaje przelotnych znajomości, a charakter liczy się dla niej bardziej, niż wygląd. W wieku 6 lat miała swój motocykl i była najmłodszą uczestniczką zlotów motocyklowych! Ciekawe, czy na "Wyspie miłości" pokaże pazur!

5. Natasha

Pilna studentka, która nienawidzi nudy. Z pozoru zamknięta, jednak tak naprawdę jest wulkanem energii. Uwielbia sport i taniec, ćwiczyła 7 lat balet. Z kim zatańczy na "Wyspie miłości"?

6. Dawid

Nie lubi się nudzić, kocha sport i nie uprawia seksu dwa razy z tą samą dziewczyną! No chyba, że jest w związku. Na Wyspie Miłości chce odnaleźć brakujący element w swojej życiowej układance.

7. Waleria

Energiczna, spontaniczna i ambitna dziewczyna z artystyczną duszą, której życie uczuciowe to tragedia. "Love Island" to dla niej szansa na szczęśliwą miłość.

8. Maciej

Maciej jest wysokim, pewnym siebie i inteligentnym mężczyzną, którego znakiem szczególnym są tatuaże. Od 6 lat jest singlem. Przyjechał na "Wyspę Miłości", aby to w końcu zmienić!

9. Mateusz

Jego tajną bronią jest uśmiech, a największą pasją sport. Doskonale umięśnione ciało, to jego wizytówka. W życiu woli żałować, że coś zrobił, niż później żałować, że czegoś nie zrobił. Myślicie, że to on skradnie serca Islanderek?

10. Ania

Jest pewną siebie, wysoką blondynką o pogodnym nastawieniu do życia, która na co dzień pracuje jako... operator maszyn. Preferuje wysokich brunetów z brodą i tatuażami.

Mamy nadzieję, że już niedługo w pełni zobaczymy wszystkich uczestników 3. edycji "Love Island"! Premiera trzeciego sezonu show już w najbliższą niedzielę 28 lutego, o godzinie 20:00. Emisje kolejnych odcinków programu, podobnie jak w poprzedniej edycji, zaplanowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele po godzinie 22:00 na antenie Polsatu oraz o godzinie 20:00 w serwisie ipla.tv.

A kto z nowych uczestników już teraz przypadł Wam do gustu? Dajcie znać! My już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy ich programie. Ciekawe, jakie zadania przygotuje dla nich prowadząca Karolina Gilon!