Znamy kolejne gwiazdy 10. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Jak podaje "Party" w show zobaczymy m.in. Rafała Szatana, męża Basi Kurdej Szatan!

Nie boję się, że ludzie będą zarzucać mi, że załatwiłam pracę mężowi, bo to zwyczajnie nie jest prawda! Do serialu szukano nowego aktora, a przy okazji też dobrego muzyka i pianisty. Rafał nadawał się do takiej roli po prostu idealnie! Natomiast propozycja z Polsatu przyszła już po raz drugi, ale dopiero teraz udało się mu zgrać wszystkie terminy" – mówi „Party” Barbara Kurdej-Szatan.