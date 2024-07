P { margin-bottom: 0.21cm; } Okazało się że kobieta i mężczyzna, nawet jeśli są małżeństwem, ale nie pochodzą z wioski, nie mogą spać w jednym pomieszczeniu. Chcieli rozdzielić Hanię i Łukasza. Lis z tego powodu już chciała zrezygnować z gry...

Bardzo mnie to przeraziło, że mam spać sama. Czasem się budzę w nocy i mówię: „ej Łukasz... Łukaszku pogadaj ze mną”. Nie lubię sama spać, a już nie lubię sama spać z obcymi ludźmi dookoła. A jak się obudzę to co im powiem? I w tym momencie mówi sobie: trudno, wracam do Warszawy.