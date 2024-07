Program "Azja Express" budzi emocje w mediach nie tylko z powodu zaciętej rywalizacji między gwiazdami, konfliktu między Małgorzatą Rozenek a Renatą Kaczoruk, ale też z powodu rzekomego romansu między dwójką uczestników show - Marią Konarowską i Ludwikiem Borkowskim. Maria towarzyszyła w Azji Agnieszce Włodarczyk, a Ludwik Michałowi Żurawskiemu. Co o ich relacji powiedział Leszek Stanek?

Reklama

Romans w Azja Express? Leszek Stanek o Ludwiku i Marysi

Podczas jednego z odcinków pary zostały podzielone i Ludwik z Marysią przez jeden dzień podróżowali razem po Azji. Widać było, że jest między nimi chemia, co zauważyli też podczas wycieczki inni uczestnicy. Co na ten temat mówi teraz Leszek Stanek? Czy po powrocie do Polski Marysia i Ludwik nadal się spotykają? Okazuje się, że tak!

Oni są fantastycznymi przyjaciółmi, ta przyjaźń się narodziła w tym programie i nie dobudowujmy żadnych historii, tam gdzie ich nie ma. Ja wiem, że media potrzebują fantastycznych historii, ale ta historia jest fantastyczna, bo są przyjaciółmi - powiedział w rozmowie z Party.pl Leszek Stanek.

Co jeszcze o chemii między uczestnikami "Azja Express" powiedział Leszek Stanek? Posłuchajcie!

Zobacz także

ZOBACZ: Romans w "Azja Express"?! Co łączy aktorkę i uczestnika show? Zdradzili w "Dzień Dobry TVN"!

Reklama

Leszek Stanek powiedział, że Marysia i Ludwik są po prostu przyjaciółmi

Instagram