Pojechałem do Indii będąc już w sercu buddystą, ale żeby nim de facto zostać trzeba się uczyć u nauczyciela i przejść formalną ceremonię. Ja swoją przeszedłem dopiero dwa lata temu. W Indiach chciałem dokopać się do swojego prawdziwego ja. Odnaleźć to, co mi w duszy gra i zerwać z życiem w schemacie - który jest z góry nakazany przez wychowanie, wzorce czy społeczeństwo...

- Żyć nią w Indiach jest o wiele łatwiej. W Europie rozwój cywilizacyjny sprawił, że niełatwo jest pamiętać, kim naprawdę się jest. Ale każdy ma swoją drogę do przejścia, gdziekolwiek ona wiedzie - powiedział w wywiadzie dla "Barw szczęścia" Paweł Ławrynowicz w 2011 roku.