Za nami finał "Azja Express 2". W ostatnim, 13. odcinku ścigali się Marta Wierzbicka ze Staszkiem Karpielem-Bułecką, Michał Piróg z Piotrem Czaykowskim oraz Antek Pawlicki z Pawłem Ławrynowiczem. Kto wygrał, a kto stracił szansę na finał jako pierwszy? Przeczytacie w naszej relacji!

Kłótnie, płacz, tańce Bollywood i mordercze konkurencje... to wszystko zdarzyło się w finale "Azja Express". Wygrani ubiegli parę z 2. miejsca tylko o minutę!

Jakie emocje towarzyszyły parom? Czy polubili się po ekstremalnym pobycie w Indiach?

Michał Piróg po show nie ma zamiaru kontaktowania się z Pawłem i Antkiem.

A co na to Paweł Ławrynowicz?

Czy zatem Marta Wierzbicka będzie się kolegować z chłopakami?

To nie jest tak, że my się nie lubimy. Tu chodzi o to, że od samego początku nikt nie cisnął jak oni i to napędzało całą machinę - ocenia zachowanie Antka i Pawła - Marta Wierzbicka.