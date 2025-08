Bez wątpienia Laura i Armin z "Love Island" byli jedną z bardziej lubianych par miłosnego show. Niestety uczestniczka potwierdziła kolejne domysły o rozstaniu. Internauci nie zostawili tego bez komentarza. Pojawiły się kolejne spekulacje.

W oczekiwaniu na kolejną odsłonę miłosnego show Polsatu, widzowie nie mogą narzekać na nudę. Ci nieustannie śledzą w sieci losy swoich ulubieńców z poprzednich edycji. Szczególną sympatią cieszą się pary, które przetrwały próbę czasu i zbudowały realny związek także poza kamerami. Niestety ostatnio takich par jest coraz mniej, bo obserwujemy falę rozstań. Zaledwie kilka dni temu, Magda z "Love Island" potwierdziła rozstanie z Igorem, co bardzo zmartwiło jej fanów. Tym razem do tego grona dołączyła także Laura, która już nie ukrywa, że nie jest z Arminem.

Nie da się ukryć, że związek tej dwójki usłany był wzlotami i upadkami - jakiś czas temu internauci odkryli, że ta dwójka już nie jest razem. Szybko jednak się okazało, że stara miłość nie rdzewieje, a zakochani postanowili dać sobie drugą szansę - niestety i ta skończyła się niepowodzeniem. Laura za sprawą TikToka potwierdziła rozstanie z Arminem - nie podała powodu rozstania i była oszczędna w słowach. Tym razem jednak mierzy się z licznymi komentarzami fanów, którzy śledzą jej losy za sprawą Instagrama. Uczestniczka może liczyć na ich wsparcie:

Ostatnio jednak na profilu uczestniczki pojawiają się zabawne rolki, które dają wiele do myślenia:

Jeszcze trochę i myślę, że też do mnie dotrze, że przystojny facet to same problemy

napisła pod jedną z nich.