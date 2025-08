Bez wątpienia rozstanie Igora i Magdy z "Love Island" jest tym rozstaniem, które niezmiernie poruszyło fanów show. Ostatnio sama zainteresowana nie ukrywała, że dla niej to bolesny okres. Co na to z kolei Igor? Jest wymowna reakcja.

Magda i Igor z "Love Island" rozstali się

Pomimo faktu, że obecnie format "Love Island" jest w zawieszeniu, fani show uwielbiają śledzić losy swoich ulubieńców z poprzednich edycji. Szczególnie tych, którym na Wyspie Miłości udało się odnaleźć prawdziwą miłość, która przetrwała także poza show. W tym gronie bez wątpienia znalazła się Magda i Igor, którzy przez ostatnie pięć lat tworzyli zgrany, instagramowy duet. Niestety od jakiegoś czasu fani podejrzewali rozstanie u swoich ulubieńców. Domysły okazały się prawdą. Co na to sami zainteresowani?

Igor z "Love Island" reaguje na oświadczenie Magdy o rozstaniu

Ulubieńcy fanów długo milczeli, nie odpowiadając na liczne plotki. Jakiś czas temu jednak uczestniczka miłosnego show postanowiła zabrać głos w sprawie. Wówczas Magda z "Love Island" potwierdziła rozstanie z Igorem. Zrobiła to za pośrednictwem instagramowego oświadczenia, w którym oznajmiła, że poraz na nowy etap. Przyznała jednak, że ostatni czas nie należał dla niej do łaskawych. Co na to Igor? Uczestnik nie pokusił się o żadną odpowiedź czy oświadczenie. Na jego instagramowym koncie natomiast widzimy jak ten... bawi się na męskim wypadzie na Ibizie.

Igor z "Love Island" bawi się na Ibizie

Igor z "Love Island" od kilku dni relacjonuje swoją kolejną podróż za sprawą Instagrama. To właśnie tam opublikował najnowszy post:

Oczywiście że wydłużyliśmy wyjazd…. napisał.

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. Jak się okazuje, ci od razu wyłapali, że Igor wygląda na szczęśliwego:

Wolność jest piękna, prawda Igor

Jaki szczęśliwy

Śledzicie losy tej dwójki po rozstaniu? My życzymy szczęścia zarówno Madzi, jak i Igorowi!

