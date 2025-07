Marietta Fiedor od czasu udziału w pierwszej edycji "Love Island" nie przestaje wzbudzać zainteresowania mediów i fanów. Choć od emisji programu minęło już kilka lat, jej życie uczuciowe wciąż budzi emocje, a każda nowa relacja staje się tematem gorących spekulacji. Po zakończeniu związku z Franciszkiem Rumakiem, z którym tworzyła parę na Wyspie Miłości, przeszła przez kilka związków, a także zaręczyny, które ostatecznie nie zakończyły się ślubem. Dziś jednak Marietta nie ukrywa, że znów czuje się szczęśliwa – i co ważne, jest zakochana.

Serce Marietty Fiedor znów zajęte

Marietta Fiedor – finalistka pierwszej polskiej edycji "Love Island" – zdobyła serca widzów swoją otwartością i szczerością. Tworzyła w programie parę z Franciszkiem Rumakiem i w finale zajęli drugie miejsce. Po wyjeździe z Willi przez kilka miesięcy kontynuowali związek, ale ostatecznie zakończyli go w przyjaznych relacjach.

Dziś Marietta zdecydowanie podkreśla, że skupia się na sobie i na szczęściu, a nie na mediowej burzy. W ostatnich latach przeszła spektakularną metamorfozę – zmieniła wygląd (przefarbowała włosy, zrzuciła kilogramy, a nawet poddała się operacji powiększenia biustu). W 2021 roku uczestniczka "Love Island" się zaręczyła, jednak jej szczęście nie trwało zbyt długo i para się rozstała.

Ostatnio Marietta gościła w naszym studiu i w rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl zdradziła, że dziś znów jest w szczęśliwej relacji.

Jestem szczęśliwa. Jestem w relacji tylko trzymajcie kciuki, żeby wszystko szło w dobrym kierunku powiedziała Marieta.

To jednak nie wszystko, co miała do powiedzenia gwiazda "Love Island"! Czego udało jej się nauczyć po przednich relacjach? Na te i inne pytania odpowiedziała w naszym materiale powyżej.

