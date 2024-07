1 z 7

Kuba Wojewódzki zostanie jurorem w kolejnej edycji programu... "Mali Giganci"! Dziennikarz zdradził swoim fanom na Facebooku i Instagramie, że wiosną 2017 w ramówce TVN pojawi się dziecięce talent-show, w którym ponownie będzie oceniał młodych uczestników. Kuba Wojewódzki tym samym uciął wszystkie plotki, które sam zresztą podsycał, o jego rzekomym odejściu z TVN-u do Polsatu. Showman już od kilku miesięcy sugerował, że negocjuje swój powrót do programu "Idol". Co więcej, ostatnio na jego profilu na Facebooku pojawił się tajemniczy wpis, w którym dziękował swoim fanom za wspólne 10 lat w stacji TVN dodając na koniec "Dowidzenia". Internauci byli wówczas pewni, że jednak szykuje się transfer roku i już wkrótce Kuba Wojewódzki zostanie gwiazdą Polsatu.

Jak widać, Kuba Wojewódzki jednak zostaje w TVN i za kilka miesięcy zobaczymy go w programie "Mali Giganci". Żałujecie, że dziennikarz jednak nie będzie jurorem w "Idolu"?

Zobaczcie naszą fotogalerię, w której przypominamy, jak Kuba bawił się na planie dziecięcego talent-show!

Kuba Wojewódzki w 3. edycji programu "Mali Giganci".