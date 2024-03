Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska jest ulubienicą widzów "Tańca z Gwiazdami". "Królowa życia" od samego początku może liczyć na wsparcie fanów, którzy są zachwyceni jej pozytywną energią i występami w show Polsatu. Niestety, nieco inne zdanie na temat występów gwiazdy mają jurorzy, którzy gorzko oceniają jej poczynania na parkiecie. A jak występ Dagmary Kaźmierskiej w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" ocenia Marcin Hakiel? Tancerz zaskoczył szczerym komentarzem.

Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska zatańczyli swój drugi taniec i była to tym razem cha-cha. Dagmara Kaźmierska początkowo była przerażona i głośno mówiła, że najwyższą notą, jakiej się spodziewa od jury to "dwójka". Ostatecznie Dagmara i Marcin zostali ocenieni wyżej, ale i tak w tle pozostałych uczestników poradzili sobie najsłabiej i otrzymali najmniej punktów. A jak Marcin Hakiel ocenia drugi występ Dagmary Kaźmierskiej?

Emocje jeszcze nie opadły, ale jestem bardzo zadowolony, bo to tak jak Królowa opowiadała- my mamy naprawdę mnogość tych ograniczeń(...) jeszcze na próbie generalnej coś nie wychodziło(...) był taki moment, że tam Dagmarka zatańczyła sobie freestyle, ale myślę, że widzowie to wiedzą, że Królowej nie dotyczą pewne normy

Emocje jeszcze nie opadły, ale jestem bardzo zadowolony, bo to tak jak Królowa opowiadała- my mamy naprawdę mnogość tych ograniczeń(...) jeszcze na próbie generalnej coś nie wychodziło(...) był taki moment, że tam Dagmarka zatańczyła sobie freestyle, ale myślę, że widzowie to wiedzą, że Królowej nie dotyczą pewne normy

Tancerz dodał również, że nie da się ukryć, że ich dalszy pobyt w programie "Taniec z Gwiazdami" jest uwarunkowany głosami widzów.

To jest jasne, że nasze być albo nie być w programie głównie zależy od widzów, więc jeśli chcą nas Państwo chcecie nas oglądać to głosujcie, bo raczej będziemy na dole stawki, ale to też nie jest tak, że nas to jakoś bardzo dołuje

- apeluje Marcin Hakiel.