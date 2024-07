Marcin Rogacewicz przeistoczył się w ikonę muzyki – Jima Morrisona w „Light My Fire”.

Trudno oddać ten charakter, coś poza literami, poza klockami, z których to było poukładane. Bo to w większości tworzyło takich facetów jak Morrison. A Marcin do tego podszedł rzetelnie. Przyjrzał mu się, przejrzał go na wylot i nam to odśpiewał. Po prostu „Light My Fire” – mówił Paweł Królikowski.