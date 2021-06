Kto odpadł z "Hotelu Paradise 3"? Uczestnicy nie wierzyli w ich uczucie. W programie polały się łzy

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" dobiega końca, a o wygraną w programie będą mogły zawalczyć tylko dwie pary. Choć ostateczną decyzję podejmą byli uczestnicy, dwójka osób musiała pożegnać się z Zanzibarem jeszcze przed Puszką Pandory. Kiedy Klaudia El Dursi pojawiła się w hotelu, okazało się, że na Bibi, Simona, Karę, Marcina, Kornelię, Krzyśka, Basię i Krystiana czeka jeszcze jedno, trudne zadanie. Uczestnicy musieli wybrać, która z par ma ich zdaniem najmniejszą szansę na miłość, a wygrani w tym niechlubnym głosowaniu mieli 15 minut, by spakować swoje rzeczy. W "Hotelu Paradise 3" ponownie polały się łzy.

"Hotel Paradise 3": Kolejna para odpadła tuż przed finałem

Kiedy Klaudia El Dursi zaczęła sprawdzać muszle poszczególnych par, do których lądowały głosy uczestników, dwie z nich okazały się puste. Jak widać nikt nie wątpił w to, że Bibi i Simon oraz Basia i Krystian mają szansę na prawdziwą miłość. Za to w przypadku Kary i Marcina już pojawiły się wątpliwości, a niektórzy uważają, że w ostatnim odcinku chłopak potraktował dziewczynę tak samo jak Nathalię! Ostatecznie okazało się jednak, że najwięcej głosów - bo aż sześć - zebrali Kornelia i Krzysztof, którzy musieli pożegnać się z "Hotelem Paradise 3".

Choć po minie Krzysztofa było widać, że mógł się tego spodziewać, Kornelia nie kryła swojego zaskoczenia. Kiedy Klaudia El Dursi zapytała ją o zdanie, ta postanowiła odejść w wielkim stylu i na sam koniec wbiła szpilkę w relację Kary i Marcina.

Ja niekoniecznie. Jestem zdania, że żeby nazwać relację miłością trzeba naprawdę najpierw zbudować przyjaźń, żeby później zbudować takie solidne fundamenty. Natomiast no nie uważam, że takie szybkie okazywanie sobie różnego rodzaju gestów, z jednej relacji w drugą to oznaka, że można zbudować coś większego. Jestem zdania, że na wszystko potrzeba czasu. Natomiast nie neguję, bo wszystkich was pokochałam i dobrze o tym wiecie - podsumowała Kornelia.

Niestety, w tym przypadku okazało się, że przyjaźń i lojalność to za mało, by pozostać w tygodniu finałowym trzeciej edycji "Hotelu Paradise" i choć Krzyśka do samego końca nie opuszczał dobry humor, Korneli bardzo trudno przyszło pogodzenie się z decyzją pozostałych uczestników. Dziewczyna nie mogła powstrzymać łez i czuła się bardzo zawiedziona.

Której z par uda dojść się do finału programu? Po Puszce Pandory wszystko może się zmienić, a co do tego, że będzie pełna emocji, nikt nie ma wątpliwości.

Decyzją uczestników tuż przed finałem i ostatnią Puszką Pandory, "Hotel Paradise 3" opuścili Kornelia i Krzysztof. Choć tych dwoje łączyła jedynie przyjaźń, udało im się dojść naprawdę daleko i, ku zaskoczeniu wielu widzów, znaleźć się w finałowym tygodniu show. Uważacie, że słusznie odpadli?

Szansę na finał nadal mają Basia i Krystian, choć ta dwójka coraz częściej budzi skrajne emocje wśród widzów. Nawet pozostali uczestnicy zauważyli, że para kłóci się ze sobą niemal codzienne, a rozmowy na trudne, poważne tematy sprawiają im ogromny problem. Mimo że uczestnicy wyznali sobie miłość i planowali wspólną przygodę po programie, niektórzy wątpią w to, że udało im się dotrzymać złożonych obietnic.

Największymi faworytami fanów "Hotelu Paradise 3" są Bibi i Simon. Wygląda na to, że pomiędzy tą dwójką narodziło się prawdziwe uczucie i oboje nie mogą uwierzyć w to, że idąc do programu, w którym liczyli na świetną zabawę, odnaleźli miłość. Sądzicie, że finał mają w kieszeni?

Ogromnym zaskoczeniem okazali się Kara i Marcin. Ta para jest ze sobą najkrócej i wzbudza największe kontrowersje, a jak widać nadal ma szansę na finał. Czy ich uczucie okaże się prawdziwe i czy Kara zaufa Marcinowi? Chłopak deklarował, że chce spotykać się z nią po programie. Myślicie, że mają szansę wygrać "Hotel Paradise 3"?