Kto odpadł z "Hotelu Paradise 3"? Decyzja Bibi i Simona zszokowała wszystkich!

W tym sezonie Klaudia El Dursi zadbała o to, by uczestnicy "Hotelu Paradise" nie czuli się zbyt pewnie. Mieszkańcy rajskiej willi mają do podjęcia bardzo trudne decyzje, a dziś o ich dalszych losach zadecydowali Simon i Bibi, którzy w poprzednim odcinku w nagrodę otrzymali list, który wcale nie okazał się miłą niespodzianką. Uwielbiany duet podczas dzisiejszego Rajskiego Rozdania musiał wybrać, która z par nie będzie mogła się ze sobą połączyć, a ich decyzja wstrząsnęła nie tylko uczestnikami, ale widzami.

Kto odpadł z "Hotelu Paradise 3"?

Simon i Bibi dostali możliwość wywrócenia porządku w "Hotelu Paradise" do góry nogami. Czy jednak z niej skorzystali? Kiedy w ciągu dnia próbowali uzyskać odpowiedź na to, która z par nie powinna być razem, uczestnicy skutecznie zamącili im w głowach, a Luiza ponownie próbowała zmanipulować Bibi i wdrożyć w życie swój diabelski plan! Z powodzeniem?

Sara i Krystian - powiedziała bez zastanowienia, kiedy Simon i Bibi zadali jej pytanie, którą z par wybrałaby podczas Rajskiego Rozdania.

Te słowa nikogo nie powinny dziwić. Luiza najpierw pozbyła się Basi, a z jej rozmowy z Olą jasno wynikało, że dziewczyny najpierw chcą wykluczyć z gry Sarę, a następnie zabrać się za Krystiana. Okazuje się jednak, że Simon i Bibi mieli na sprawę nieco inny pogląd, a wyznania innych uczestników sprawiły, że postanowili postawić na inną, najmocniejszą parę!

- Dobrze się czujemy, chcemy ze sobą zostać w parze - wyznała Ola. - Będziemy robić wszystko, żeby zaufać sobie nawzajem - dodał Mariusz. - Wiecie o tym, ze on nie szuka po pierwsze normalnej relacji. To jest tak jakby ci Simon powiedział "słuchaj mała, bawimy się tutaj w programie, ale ja nie szukam niczego na dłużej" - tłumaczyła podczas szczerej rozmowy Sara.

Ewa przyznała, że chciałaby być w parze z Krzyśkiem, ale wie, że w starciu z Luizą nie ma najmniejszych szans. Za to Krzysztof jeszcze nie wie, że Luiza sobie z nim pogrywa i tylko czeka, aż do domu wejdzie ktoś nowy. Z resztą nie ona jedyna. Jak się okazuje, na swojego kolegę z życia prywatnego, który ma zapewnić jej bezpieczeństwo w "Hotelu Paradise 3", czeka Ola! Kiedy na rozmowę z Simonem i Bibi przyszli Marcin i Nathalia, nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw.

- Jesteście najsilniejszą parą i sorry, ze tak musimy powiedzieć, ale chyba was - wyznał Simon - Myślę, że muszę zacząć tutaj bajerować Krzysia, a ty pokazałeś, ze każda dziewczyna się dla ciebie liczy - skomentowała Nathalia.

Decyzję Simona i Bibi jednak jeszcze bardziej utrudniła Rajska Wyrocznia. Kiedy dziewczyna dowiedziała się, że Sara negatywnie wyraża się na temat pozostałych uczestniczek "Hotelu Paradise 3", jej mina mówiła sama za siebie. Ostatecznie Simon i Bibi rozważali nad rozbiciem związku Krzyśka i Ewy lub Sary i Krystina, choć niespodziewanie, przed samym Rajskim Rozdaniem Simon znowu wspomniał o Nathalii i Marcinie! Kiedy przyszła pora na ogłoszenie ich decyzji, uczestnicy aż zaniemówili.

Parą, która nie mogła się połączyć podczas Rajskiego Rozdania zostali Krystian i Sara. Obydwoje nie kryli swojego rozczarowania decyzją kolegów.

A jak zagranie Bibi i Simona wpłynęło na Rajskie Rozdanie? Dziś to panowie wybierali, z kim chcą budować dalsze relacje. Oczywiście w najtrudniejszej sytuacji była Sara, która nie mogła podejść do Krystiana. Dziewczyna zdecydowała się na ryzykowne zagranie i podeszła do Krzysztofa, za którym już stała... Luiza.

Kogo zatem wybrał chłopak? Krzysztof zdecydował, że dalej będzie budował relację z Luizą i ostatecznie z "Hotelem Paradise" musiała pożegnać się Sara.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Luiza i Ola o nowej: "W opór brzydka!". Widzowie są wściekli: "Zachowanie godne dwunastolatek"

Simon i Bibi mieli do podjęcia naprawdę trudną decyzję.. Koniec końców ich wybór padł na rozdzielenie Krystiana i Sary.

Mat. prasowe

Niestety Sara musiała pożegnać się z programem. A to kolejny cios dla Krystiana!