Za nami kolejny odcinek na żywo "Big Brothera". Tym razem do opuszczenia domu Wielkiego Brata nominowane zostały, aż trzy osoby. Łukasz Darłak, Tomasz Urban, a może Justyna Żak? Kto pożegnał się z programem 31 marca?

Program "Big Brother" na antenę TVN powrócił po 11 latach przerwy. Pierwszy odcinek został wyemitowany 17 marca. W ciągu dwóch tygodni z programem pożegnały się trzy osoby!

Zobacz także: Jedna z uczestniczek "Big Brothera" złamała regulamin! Czy zniknie z programu?

Marlena sama zrezygnowała z programu. Ale Łukasz Darłak, Tomasz Urban i Justyna Żak zostali nominowani do opuszczenia go. Widzowie zadecydowali, że z "Big Brotherem" pożegna się pochodzący z Gliwic, Tomasz.

Ciszę się dlatego, że będę mógł wrócić do swojego życia do domu, ale gdybym miał możliwość powrotu też bym wrócił - powiedział Tomek po opuszczeniu programu. - Nie mam do nikogo żalu.