2 z 6

Tomasz „Gimper” Działowy i Natalia Głębocka zatańczyli slow foxtrota do rytmu „Always look at the bright side of life” Monty Pythona. Występ oglądał pan Wiesław, tata Tomka.

Andrzej Grabowski stwierdził, że jego obecność w 9. odcinku jest najlepszą ilustracją klasycznej sentencji „Vox populi, vox Dei” (głos ludu jest głosem boga). Z czym Tomek się oczywiście zgodził, dziękując za wszystkie głosy.

Łącznie za występ otrzymali jednak nie aż tak dużo, bo 21 punktów.

W drugiej odsłonie Gimper zatańczył sambę do piosenki „Love is in the air”, z doczepionymi wąsami i w fartuszku… „mistrz grilla”.

- Jeżeli to była samba, to ja jestem Papuasem - komentował Andrzej Grabowski. - Pewnej bariery nie przeskoczysz i bardzo cenie w tobie to, że masz tego świadomość.

- Dużo energii i mało samby. Nie było tak, jakbyśmy chcieli w 9. odcinku - mówiła Ola Jordan.

Za ten taniec zdobyli 17 punktów.