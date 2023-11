Sześć par walczy o udział w finale 9. edycji “Tańca z gwiazdami”. Konkurencja jest spora, ale i walka o awans do kolejnych odcinków coraz bardziej zacięta. Jedną z faworytek tej edycji show jest Macademian Girl, która tańczy w parze z Rafałem Maserakiem. Choć dotychczas o tej parze nie mówiło się zbyt dużo w mediach, teraz może się to zmienić… Dlaczego?

Patrząc na wysokie noty, które dostają i fragmenty z ich wspólnych treningów, mogłoby się wydawać, że są dobrani idealnie. Zresztą widzowie również polubili ich jako parę, bowiem jeszcze ani razu nie byli zagrożeni. Okazuje się jednak, że ta para znakomicie radzi sobie na parkiecie, ale poza nim prawie ze sobą nie rozmawia...

Tamara i Rafał nie przepadają za sobą i wiedzą o tym wszyscy, którzy pracują przy programie. W ich przypadku sprawdza się powiedzenie, że trafiła kosa na kamień. Rafał jest niezwykle upartym człowiekiem, który dąży do celu i bardzo dużo wymaga od swoich partnerek. Kiedyś jedna z nich nazwała go nawet tyranem. Z kolei Tamara jest osobą, która ma bardzo silny charakter i nie pozwala sobie na pewne zachowania i odzywki, dlatego kilka razy zwróciła uwagę Rafałowi i to mu się nie spodobało - mówi nam osoba z otoczenia pary.