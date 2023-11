W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" zostało 9 tanecznych par. Tydzień temu pożegnaliśmy Rafała Szatana, który tańczył w parze z Lenką Klimentovą. Jak sobie poradzili ich małżonkowie - Basia Kurdej-Szatan w parze z Jackiem Jeschke i Janek Kliment prowadzący tanecznie wnuczkę byłego premiera - Monikę Miller? A jak inni uczestnicy, w tym rewelacyjnie tańcząca w 2. odcinku modelka Sandra Kubicka?

W trzecim odcinku jubileuszowej serii odpadła Joanna Lazer, czyli "Ruda" z zespołu "Red Lips". Zgadzacie się z tym werdyktem? Zobaczcie naszą relację!

Taniec z gwiazdami, odc. 3 relacja

Jako pierwszy mistrz kulturystyki Akop Szostak i Sara Janicka zatańczyli jive'a do rytmu hitu grupy Queen - "Don't Stop Me Now". Układ miał wiele elementów związanych ze sportami siłowymi. A jak poszło Akopowi?

Byli nie do zatrzymania - komentował Krzysztof Ibisz. A jurorzy?

Akop i jive... pomyślałem sobie mission impossible. Ale, udało się! Choć, niestety, wypadałeś z rytmu - komentował Michał Malitowski. Uświadomiłem sobie, że taniec to jak bokserski ring. Przecież bokser w ringu też tańczy. Też są partnerzy, kroki i uderzenia. Teraz uderzałeś znacznie lepiej - mówił Andrzej Grabowski. Jesteś napakowany... wdziękiem. Ty cholero jedna, ty masz coś takiego, że masz dużo wdzięku w sobie - komplementowała Iwona Pavlović.

Łączna nota jurorów - 16.

Przy okazji Akop postanowił załatwić trochę prywaty. Jak się okazało dokładnie 6 lat temu poznał swoją żonę. Wręczył jej z tej okazji wspaniały bukiet kwiatów. Jak się okazało 10. rocznicę obchodziła również Iwona Pavlović.

Basia Kurdej-Szatan pokazała byłego chłopaka - Łukasza

Kolejną parą byli Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke.

Na początek Basia zabrała Jacka do... rodzinnego Opola. Z miastem jest bardzo związana. Ważnym miejscem jest amfiteatr, gdzie Basia spotkała swój chór. Razem dały naprawdę imponujący występ. Pokazała również blok na ZWM-ie w Opolu, gdzie się wychowywała. Tam pokazała swoich przyjaciół oraz Łukasza Jóźwiaka, swojego pierwszego chłopaka. Byli ze sobą 7 lat. Mają mnóstwo wspólnych wspomnień.

A jak poszedł im fokstrot? Basia miała na sobie długą srebrzysto-białą plisowaną suknię.

Zobacz jak pięknie ci wychodzi. Naprawdę tańczyłaś bardzo dobrze i bardzo poprawnie - chwaliła Iwona. Lisim truchtem Szatan bieży, Jacek Jeschke za nią mierzy, w 100 tysięcy Basia wierzy - wyrecytował Andrzej Grabowski. The Queen is back - podsumował Michał Malitowski.

Łączna nota - 27, czyli wysoko.

Następni byli Magda Bereda i Kamil Kuroczko. Magda zabrała go na swój trening wokalny. A jak było w rumbie? Magda przejęła inicjatywę!

Twoja rumba była eteryczna, a powinna być erotyczna. Więcej ciała potrzeba - mówił Malitowski. Magda, jest lepiej, pięknie wyglądasz, masz furę wdzięku - mówił Andrzej Grabowski. Teraz mój instagram zaleje hejt. Nie zgadzam się, nie jest nic lepiej, jest gorzej - mówiła Iwona, która dała 2.

Razem - 12 punktów.

Następny był Damian Kordas z Janją Lesar. Najpierw przedstawił swoją rodzinę. Jak się okazało, zaczął gotować kiedy miał 12 lat. Przy okazji wyszło też, że ma szczęście w życiu - raz znalazł worek z pieniędzmi, raz telefon komórkowy. A ile szczęścia miał tego wieczora w cha-chy?

Bardzo przyjemnie mi się to oglądało. To było bardzo lekkie i bardzo delikatne. Nie było też monotonne - mówił Michał Malitowski. Jesteś szczęściarzem. Ten taniec też ci bardzo ładnie wychodzi. Dałeś radę, brawo - mówiła Iwona Pavlović. Jak na was patrzę, to mi ślinka cieknie. W tym tańcu jesteście bardzo apetyczni - podsumował Andrzej Grabowski.

Nota - 23 punkty.

Kolejna para to Sandra Kubicka i Adam Adamonis.

Sandra opowiedziała swoją historię. Pokazała miejsce w Łodzi, gdzie mieszkała w dzieciństwie. Wychowywała się u babci i dziadka, bo mama wyjechała do Stanów, kiedy Sandra była w pierwszej klasie podstawówki. Po kilku latach Sandra pojechała za nią, na Florydę. I tak naprawdę musiała poznać mamę od nowa. Gdy ją zobaczyła po 5 latach nie chciała jej nawet przytulić. Gdy teraz siedziały razem na kanapie, obie wzruszone płakały. A przy okazji wyszło po kim Sandra odziedziczyła urodę. Jak mówi Sandra, teraz są przyjaciółkami, nawet siostrami.

Jak poszło Sandrze i Adamowi w pasodoble do rytmu "Meluzyny" Małgorzaty Ostrowskiej?

Ale para! Aktor i modelka. Patrzeć na was to przyjemność wielka. Pięknie tańczyliście - mówił Andrzej Grabowski. Dużo grillowania, brak kiełbasy. Dużo energii było, ale brak kształtów. Trochę jestem rozczarowany - Michał Malitowski nie był w pełni zadowolony.

Publiczność buczała.

Oj nie buczcie, bo Michał trochę ma rację. Ale mi to przerysowanie pasowało - mówiła Iwona Pavlović.

Ile dostali punktów? Łącznie 21.

Kolejna była Joanna "Ruda" Lazer z Rafałem Maserakiem. "Ruda" pochodzi z Rypina, tam zawiozła Rafała. Jak się okazuje, Asia (z domu Czarnecka) była dzieckiem grzecznym, choć stanowczym. Zobaczyliśmy jej pierwszy występ w domu kultury. Poznaliśmy też jej znajomych. Para również zatańczyła cha-chę.

To jest kobieta w 100 procentach i jest mi smutno, że coś smutnego muszę powiedzieć. Na początku pełen power i raptownie walnęłaś się w krokach - mówiła Pavlović.

Andrzej Grabowski stwierdził, że Aśka jest łobuzem:

W tym tańcu to łobuzerstwo wyszło, ale mi się podoba. Bardzo ładnie pracujesz nogami. Dla mnie za mało cha-chy w cha-chy - podsumował Malitowski.

"Ruda" zaśpiewała na koniec swój hit. Ile dostała punktów? Razem 21.

Kolejna para to Monika Miller i Jan Kliment. Monika razem z Jankiem pojechali odwiedzić bardzo jej bliskich dziadków - byłego premiera Leszka Millera i jego żonę. W dzieciństwie dziadek był dla niej raz księciem, raz rycerzem. Dziś wspominają ten czas z łezką w oku.

Po tragicznej śmierci syna wnuczka jest dla nas początkiem i końcem. Całym naszym światem - mówił Leszek Miller.

Monika i Jan zatańczyli nastrojową rumbę.

Pierwszy podsumował Janek: - Najlepszy występ Moniki.

Z odcinka na odcinek dojrzewasz jako kobieta. Nie można od ciebie oderwać oczu - mówił Malitowski. Rumba to są zmysły i ty je w sobie masz. Rumba jest kobietą i ty jesteś kobietą - mówił Grabowski.

Zapytał byłego premiera z czym jemu się kojarzy.

Pierwsze skojarzenie to rum. W jednym i drugim można się zanurzyć, zapamiętać, zakochać - stwierdził Leszek Miller.

Jak też powiedział oni obchodzą z żoną 50. rocznicę ślubu.

To był taniec twojej duszy. Choć taniec nie był najlepiej wykonany wciągnął mnie na maksa. To nie był najlepszy taniec wieczoru, ale najciekawszy - stwierdziła Iwona.

Razem 22 punkty.

Adam Małczyk wziął Hannę Żudziewicz do Nowej Huty. Tam ćwiczyli quickstepa, w wersji... góralskiej. Do hitu "Miłość w Zakopanem" Sławomira. Jak im poszło na parkiecie "Tańca z gwiazdami"?

Adam ja cię ledwo poznaję. Takie skoki - dziwił się Andrzej Grabowski. Ty Adasiu powolotku wspinasz się na szczyty muzyczne. Nie wypominam ci wieku, ale dajesz sobie radę - mówiła Iwona Pavlović.

Łączna nota? 23 punkty, całkiem nieźle.

Ola Kot zabrała Tomka Barańskiego do Bielska-Białej i swojej mamy. Dzień wcześniej Ola miała poważną kolizję. A jak jej poszło w tańcu? Razem z Tomkiem wykonała cha-chę. Towarzyszył im gościnnie Łukasz Zagrobelny, który wykonał "Zatańczysz ze mną jeszcze raz" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

Kot z Baranem, jestem ich fanem - podsumował krótko Grabowski. Oddałaś pięknie i wyjątkowo charakter tego tańca - mówiła Iwona Pavlović. Piękne zakończenie tego programu - mówił Malitowski.

Łączne noty dla Oli - 20 punktów.

Kto odpadł w 3. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Najwięcej punktów zdobyła Basia najmniej Magda z Kamilem. Ale ostatecznie wynik zależał przecież również od widzów. I ich głosami odpadli Joanna "Ruda" Lazer i Rafał Maserak.