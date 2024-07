Tomasz Oświeciński, trener i gwiazdor serialu "M jak Miłość" oraz uczestnik programu "Agent", opowiedział nam, jak trudne są pytania w teście o agenta i czy program w jakimś stopniu jest reżyserowany? Nie dość, że trzeba najpierw dobrze wytypować jedną osobę, to potem odpowiedzieć na serię szczegółowych pytań - tylko na tej podstawie decyduje się, kto odpada z Agenta. A jakie to pytania?

Na początku myśleliśmy, że to jest jakoś reżyserowane, że może to nie jest ważne, jak ten test ktoś napisał. Mówię to uczciwie, naprawdę ten test był jedynym wyznacznikiem, kto odpadał. To jedyna rzecz przy typowaniu Agenta i pytania były bardzo ciężkie, raz - że trzeba było go wytypować dobrze, a dwa - że trzeba było go obserwować. Bo pytania były takie: czy agent słodził herbatę, czy pił kawę, którą ręką ściągał czapkę... - powiedział Party.pl Tomasz Oświeciński.