Za nami 13. finałowy odcinek programu "Agent Gwiazdy". Poznaliśmy więc odpowiedź na pytanie - kto jest agentem?

W finale show zobaczyliśmy wszystkich uczestników, którzy opowiedzieli o swoich typach oraz będą wspominać swój pobyt w Hong Kongu.

Ale przede wszystkim poznamy tożsamość agenta!

Wiele osób obstawiało Tomka Ciachorowskiego czy Annę Lucińską. A Agentem jest... Ilona Ostrowska!

Ilona Ostrowska jest AGENTEM! Jak przeszkadzała grupie?

To Ilona Ostrowska była agentem! Domyślaliście się?

To było bardzo trudne, was okłamywać, oszukiwać, okradać. Bo bardzo was pokochałam. Najtrudniejsze w mojej roli było właśnie to oszukiwanie - powiedziała AGENTKA!