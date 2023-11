Reni Jusis odpadła w pierwszym odcinku 10. edycji "Tańca z Gwiazdami". I od piątku to temat numer jeden związany z programem Polsatu. Nikt bowiem nie spodziewał się, że tak wielka gwiazda, mimo wysokich ocen jurorów, pożegna się z show już na samym początku.

Kto więc dostał najwięcej głosów od widzów? Dlaczego Reni odpadła tak szybko? Zobaczcie!

Reni Jusis jest załamana takim wynikiem. Po programie nie ukrywała smutku. Uznała, że to bardzo niesprawiedliwy werdykt:

Nie wierzymy w to, co się wydarzyło. Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że jest to totalnie niesprawiedliwe. Jest nam strasznie przykro, nie będziemy tego ukrywać. Dziękujemy wam wszystkim, że byliście z nami, że pisaliście do nas wiadomości - powiedziała rozgoryczona wokalistka.

Kto dostał najwięcej głosów w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Wiadomo, że Reni Jusis w punktacji jurorów uplasowała się na wysokim, piątym miejscu. Niżej od niej znalazło się aż sześciu uczestników. Dlaczego więc odpadła? Oczywiście musiała dostać najmniej (lub bardzo mało) głosów od widzów, a uczestnicy z dołu tabeli, zdecydowanie więcej. Magda Bereda (ostatnia w tabeli sędziowskiej) i Akop Szostak (przedostatni), żeby przeskoczyć Jusis, musieli znaleźć się w pierwszej piątce u widzów. Polsat nigdy jednak nie ujawnia dokładnych danych dotyczących głosowania. Czy w wyniku tak sporych kontrowersji, to powinno się zmienić?

A skoro o oddawaniu głosów mowa...

Swoje ulubione pary można wspierać przez Internet, warto więc przyjrzeć się, jaką popularnością cieszą się gwiazdy tej edycji w sieci. Sprawdziliśmy liczbę fanów na Instagramie wszystkich uczestników (aktualnie to ta aplikacja cieszy się największym powodzeniem). Liczby nie kłamią - w porównaniu z innymi uczestnikami Reni wypada... dość blado. Niżej od wokalistki jest tylko Adam Małczyk (kabareciarz znalazł się jednak na wysokim, drugim miejscu w punktacji sędziów). Stan na 16 września:

1. Basia Kurdej-Szatan - 1,1 mln fanów

2. Magda Bereda - 700 tys.

3. Sandra Kubicka - 537 tys.

4. Akop Szostak - 334 tys.

5. Damian Kordas - 300 tys.

6. Ola Kot - 173 tys.

7. Monika Miller - 103 tys.

8. Joanna Ruda Lazer - 91,7 tys.

9. Rafał Szatan - 83,7 tys.

10. Reni Jusis - 17,2 tys.

11. Adam Małczyk - 1,1 tys.

Oczywiście nikt nie mówi, że to liczba fanów na Instagramie decyduje o tym, kto dostanie najwięcej głosów, jednak nie można jej bagatelizować, zwłaszcza w walce o internetowe głosy fanów.

Niejeden raz bywało już tak, że głosy jurorów nie przekładały się na głosy widzów. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w przypadku Gimpera - mówi nam osoba z produkcji show.

Rzeczywiście, Gimper, mimo że tańczył bardzo słabo, doszedł do finału show!

Gwiazdy wspierają Reni Jusis!

Porażka w pierwszym odcinku show dotyka czasami gwiazd, które już na samym początku uznawane są za faworytów. Wśród nich są m.in. Tomasz Ciachorowski, Marta Wierzbicka, Kasia Sawczuk czy Sławek Uniatowski. Napisał o tym sam Ciachorowski:

Bardzo serdecznie cię Reni pozdrawiam i łączę się w rozczarowaniu... Choć nie jest miło odpaść w pierwszym odcinku (coś o tym wiem ????), to dla pocieszenia dodam, że tzw. "pierwsze odpadziochy" to całkiem zacne grono (żeby wspomnieć Weronikę Książkiewicz, Anię Jagodzińską, Sławka Uniatowskiego czy Martę Wierzbicką, którzy uchodzili za faworytów...). Osobiście jestem wielkim fanem twojego walca. Wymiotłaś! - napisał w komentarzu pod jej postem na Instagramie.

W porażkę Reni nie może uwierzyć też Edyta Górniak, dobra koleżanka piosenkarki, która wystąpiła w show i zajęła trzecie miejsce:

Co się stało ? Jak to się stało ?? Byłabyś światłem tej edycji Reni. Straciłaś swoją wielką radość (na moment!) wiem. Ale oni stracili więcej. Jestem bardzo bardzo❗️ zła ???????????? Przytulam mocno do serca i jednak wierzę, że tych kilka tyg treningu zdążyło Cię choć trochę przebudzić - napisała Edyta.

Reni odpowiedziała artystce:

Kiedys byly inne zasady, kazda para mogla zatanczyc i standard i taniec latyno amerykanski i pierwsza para odpadala dopiero w drugim odcinku. Teraz jest inaczej, rowniez nie ma juz glosowania widzow na zagrozone pary. Ja mam nadzieje, ze te zasady jeszcze wroca kiedys do programu, bo to da szanse nie tylko popularnym parom, ale rowniez tym dobrze tanczacym. Ale takie sa nowe reguly gry, zycie toczy sie dalej i my razem z @miszasteciuk tanczymy dalej dla siebie???????????? dziekuje ze, polecalas mi ten program, niczego nie żaluje, ciesze sie, ze odnalazlam kolejna pasje w zyciu???????? - napisała Jusis (pis. oryginalna).

Czy zasady show rzeczywiście powinny się zmienić? Jak uważacie?

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się bardzo emocjonująco!

Reni Jusis odpadła z show jako pierwsza.

Gwiazda zapewnia jednak, że będzie kontynuować przygodę z tańcem! W końcu jej nowe utwory są nadal bardzo taneczne, a Reni pozostaje królową elektroniki w Polsce! Za przedostatnią płytę "Bang!" otrzymała nawet Fryderyka!

