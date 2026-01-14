Trzeci sezon programu "The Traitors. Zdrajcy" rozpocznie się 22 lutego. Emisja 12 odcinków zaplanowana jest w każdą niedzielę o godzinie 19:45 na antenie TVN. Nowy sezon zrealizowano we Francji, a konkretnie w pałacowej rezydencji Chateau de Bournel. Kto wystąpi?

Chateau de Bournel: francuska rezydencja pełna tajemnic

Trzecia seria "The Traitors. Zdrajcy" była realizowana we Francji, a dokładnie na terenie Chateau de Bournel, położonego wśród lasów i wzgórz. Byliśmy na miejscu - plan show robi ogromne wrażenie. Uczestnicy zamieszkają w tajemniczej rezydencji, gdzie będą musieli nie tylko przetrwać codzienne wyzwania, ale także nocne eliminacje, podczas których ktoś może zostać „zamordowany”. Gra wymagać będzie od nich skutecznej strategii, wyczucia i umiejętności zawierania sojuszy.

Kim są uczestnicy trzeciego sezonu?

W nowej edycji „The Traitors. Zdrajcy” udział wezmą osoby reprezentujące różne zawody i osobowości. Na ekranie pojawią się m.in. studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, ksiądz i striptizerka. Ich różnorodne doświadczenia i temperamenty mogą stać się zarówno ich atutem, jak i przeszkodą w zmaganiach z pozostałymi graczami. Twórcy programu nie zdradzają, kto okaże się "Zdrajcą", a kto "Lojalnym" - emocje związane z demaskowaniem przeciwników będą towarzyszyć widzom przez cały sezon.

500 tysięcy złotych - stawka, która podgrzeje emocje

Nagroda główna w trzecim sezonie "The Traitors. Zdrajcy" może wynieść aż 500 tysięcy złotych. To właśnie o taką sumę będą toczyć się bezwzględne rozgrywki w Chateau de Bournel. Aby ją zdobyć, uczestnicy muszą przetrwać wszystkie odcinki, uniknąć eliminacji przy okrągłym stole oraz nie paść ofiarą nocnych ataków. Ostatecznie zwycięzcami zostaną tylko ci, którzy przechytrzą pozostałych i do końca zachowają tajemnicę swojej tożsamości.

