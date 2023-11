Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami zdradził, jak potoczyły się jego losy po programie i wspomniał o rozstaniu z Magdą. Niestety, dziś wiemy już, że relacja uczestnika z Magdą nie przetrwała próby czasu. Tuż po emisji ostatniego odcinka Krzysztof ujawnił, że rozstał się z żoną. Ale czy dziś jego serce jest już zajęte? Odpowiedział!

Krzysztof był jednym z uczestników ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły go z Magdą i wszystko wskazywało na to, że ich relacja ma szansę na przetrwanie. Magda i Krzysztof odnaleźli wspólny język i pojawiło się między nimi uczucie. W wielkim finale ogłosili, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Niestety, bardzo szybko okazało się, że Magda i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się po programie.

Tuż po emisji finału w sieci pojawiły się zdjęcia na których mogliśmy zobaczyć, jak Krzysztof spędza czas z uczestnikami poprzednich edycji. Czy wśród byłych uczestniczek spotkał kogoś, kto stał się dla niego kimś ważnym? Krzysztof w rozmowie z serwisem cozatydzien.pl odpowiedział!

Nie, jednym z plusów tego programu jest to, że można poznać wielu fantastycznych ludzi z ekipy, jak ta nasza ''rodzinka ślubna''. To jest właśnie jedna z tych wartości dodanych, że można poznać fajnych ludzi. Jestem singlem i nie łączy mnie nic z żadną panią z programu

Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził również czy jest już gotowy na nowy związek. Przy okazji wspomniał o swoich uczuciach po rozstaniu z Magdą. Wszystko wskazuje na to, że bardzo przeżył zakończenie tej relacji.

Jeszcze nie, jeśli coś przyjdzie, to przyjdzie. Ja mam duszę romantyka, więc mój proces dochodzenia do siebie chwilę zajmuje. Wiadomo, nie jest to na świeżo, gdybyśmy rozmawiali w sierpniu, pewnie byłoby inaczej, ale jestem sentymentalny i oglądając różne sceny, coś tam się w człowieku odzywa, ale jestem otwarty

zdradził dla cozatydzien.tvn.pl.